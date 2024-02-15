«Одни плюсы»: IT-эксперт объяснил, как изменится жизнь россиян с 5G IT-эксперт Мясоедов: 5G предоставит качественный скачок скорости интернета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появление базовых станций с технологией 5G в российских городах является прекрасной новостью и для обычного пользователя означает лишь плюсы, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, удобство пользования интернетом повысится в разы. Мясоедов отметил, что базовые станции устанавливают в мегаполисах, потому что именно в городах есть спрос на высокочастотный и более быстрый интернет.

Для обычного пользователя одни плюсы. Когда мы говорим об отличиях 5G от 4G или более старых диапазонов, на самом деле мы должны понимать, что речь идет о длине волны и ее частоте. Более короткие волны с более высокой частотой позволяют передавать больше информации. Чтобы распространить более короткую волну, требуется больше электроэнергии, электричества, ресурсов и гораздо больше базовых станций, чтобы покрыть определенную территорию. В остальном мы как пользователи будем выигрывать. Удобство пользования интернетом [в этом случае] повышается в разы, — сказал Мясоедов.

В первое время пользователи 5G могут столкнуться с проблемами в использовании, так как понадобится время для полной настройки необходимых параметров, пояснил эксперт. Однако, как только это произойдет, проживающие в мегаполисах россияне почувствуют качественный скачок скорости интернета.

Риски есть в том, что базовые станции входят в коллизию с другими волнами и могут быть помехи. Для этого их калибруют и настраивают. Это может произойти на старте. На раннем этапе у любой технологии могут быть сложности, проблемы и неполадки. Как только их донастроят, пользователи почувствуют качественный скачок скорости интернета. Можно будет отказаться от проводного интернета в городах, потому что мобильный интернет будет быстрым, — добавил Мясоедов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что активное развертывание базовых станций 5G в крупных российских городах начнется с 2026 года. Серийное же производство базовых станций, по его словам, начнется уже в 2025 году.