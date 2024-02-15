Стало известно, когда в России начнут развертывать станции 5G Минцифры: развертывание станций 5G в российских мегаполисах начнется с 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активное развертывание базовых станций 5G в крупных российских городах начнется с 2026 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24». Серийное же производство базовых станций, по его словам, начнется уже в 2025 году.

Я очень надеюсь, что в 2025 году у нас будет серийное производство базовых станций 5G, а с 2026 года начнем активно ставить в мегаполисах, — отметил министр.

Ранее Максут Шадаев заявил, что в будущем умные колонки могут заменить портал «Госуслуги». По его словам, уровень развития данных устройств достигнет таких высот, что россияне смогут записываться на прием в поликлинику или получать определенные документы с помощью простой голосовой команды.

До этого в Минцифры сообщили, что на портале госуслуг в 2024 году планируют запустить экспериментальный сервис — цифровой студенческий билет. Мобильное приложение, в частности, позволит студентам получать льготы на проезд или скидки на билеты в кино и музеи без сбора бумажных справок.

Электронный документ будет доступен для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также для аспирантов и ординаторов. С помощью приложения они смогут купить льготные билеты на пригородные и дальние поезда, оформить проездной на городской общественный транспорт и получить положенные скидки при посещении культурных мероприятий.