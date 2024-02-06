«Портала не будет»: Шадаев рассказал, что придет на смену «Госуслугам» Шадаев: умные колонки могут прийти на смену порталу «Госуслуги»

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Умные колонки могут заменить портал «Госуслуги» в будущем, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», уровень развития данных устройств достигнет таких высот, что россияне смогут записываться на прием в поликлинику или получать определенные документы с помощью простой голосовой команды.

Я считаю, что скоро вообще, может, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку, — заявил министр.

Помимо записи на прием, голосовые колонки также могут научиться напоминать пользователям о ближайших встречах, назначенных различными ведомствами для получения или подачи документов. Наконец, они смогут озвучивать результаты обращений.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития России намерено продолжить обновление портала «Госуслуги» с использованием новых технологий. По словам Шадаева, сервисы портала в ближайшем будущем начнут работать с применением технологий ChatGPT. Нейросеть поможет гражданам получить ответ на те или иные вопросы в рамках онлайн-консультации.