Названа стоимость ремонта Крымского моста Эксперт Султанов: на восстановление Крымского моста понадобится около 600 млн рублей

Стоимость работ по восстановлению Крымского моста, на котором 17 июля произошел теракт, составит порядка 600 млн рублей, такую сумму назвали «Известиям» эксперты в сфере строительства. Известно, что пролет по направлению к Тамани разрушен полностью. Что касается пролета в направлении Керчи, то он получил повреждения, произошло его смещение на 70–80 см.

Независимый эксперт строительной отрасли Шамиль Султанов подчеркнул, что опоры моста не повреждены, а на восстановление одного пролета понадобится 300 млн.

На ремонтные работы по восстановлению Крымского моста может понадобиться около 600 млн рублей, — сказали эксперты.

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания пообещал, что Россия не оставит атаку Крымского моста украинскими дронами без ответа. Глава государства заявил, что поручил Минобороны РФ подготовить предложения по этому вопросу.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов. Техника займется восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна. Он добавил, что к 15 сентября планируется запустить один пролет автомобильного полотна. После этого рабочие будут восстанавливать второй пролет. Вес каждого пролета составляет 600 тонн.