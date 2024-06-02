Налет беспилотников: как ВСУ атаковали Россию ночью 2 июня

Фото: МО Украины

Украинская армия ежедневно совершает атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 июня, что известно о последствиях?

Курская область

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью.

«Около 20:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметили в МО.

За прошедшие сутки Курская область была неоднократно атакована украинской армией. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, были зафиксированы обстрелы, сбросы с коптеров и нападения дронов-камикадзе.

Смирнов добавил, что в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах никто не пострадал. Дроны были уничтожены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«В селе Гуево дрон-камикадзе повредил один из домов. В Волфино осколками посечены одно домовладение и легковой автомобиль. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — написал врио губернатора.

Белгородская область

ВСУ атаковали село Борки Валуйского городского округа с помощью FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.

«Село Борки Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его падения с последующей детонацией выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы», — написал Гладков.

Кроме того ВСУ атаковали поселок Ивня Ивнянского района также с помощью FPV-дрона. По сведениям главы региона, никто из местных жителей не пострадал.

«Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания», — написал он.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе автомобиль в районе села Борисовка Волоконовского района. По данным губернатора, в это время в машине ехал 19-летний водитель. Молодого человека госпитализировали с осколочными ранениями. Легковушка сгорела полностью.

«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля. Пострадавший с множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей», — написал Гладков.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Как уточнил Гладков, молодого человека доставят в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей о введении режима опасности атаки беспилотников. В Telegram-канале он заявил, что силы противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Позднее глава региона сообщил об отмене режима опасности.

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