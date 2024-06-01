Украинский FPV-дрон атаковал российский регион Гладков: FPV-дрон ВСУ атаковал село Борки Валуйского городского округа

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали село Борки Валуйского городского округа с помощью FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.

Село Борки Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его падения с последующей детонацией выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы, — написал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью.

До этого врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары.

Кроме того, Минобороны РФ известило о попытках ВСУ атаковать Россию американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в ночь на 30 мая. Средства ПВО сбили восемь ракет над Азовским морем, еще восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря.