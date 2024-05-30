ВСУ применили БПЛА и ракеты ATACMS над Черным и Азовским морями МО РФ: над Азовским и Черным морями сбиты восемь ракет ATACMS и восемь БПЛА

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Ракета ATACMS

Вооруженные силы Украины атаковали объекты на территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в ночь на 30 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь ракет над акваторией Азовского моря и еще восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря.

Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Вместе с этим украинские войска попытались атаковать Крымский полуостров с применением безэкипажных катеров. Дежурными огневыми средствами России два таких аппарата были поражены в акватории Черного моря.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, с чем связано появление американских беспилотников над Черным морем. По его мнению, они могут собирать информацию для будущих ударов по Крыму. Как считает Леонков, космическая разведка может дать только статистику, однако в некоторых случаях требуется верификация для понимания того, что из себя представляет объект.