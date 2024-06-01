ВСУ дроном-камикадзе сожгли автомобиль с водителем в российском регионе Житель Белгородской области пострадал в машине во время атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе автомобиль в районе села Борисовка Волоконовского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в это время в машине ехал 19-летний водитель. Молодого человека госпитализировали с осколочными ранениями. Легковушка сгорела полностью.

Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля. Пострадавший с множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей, — написал Гладков.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Как уточнил Гладков, молодого человека доставят в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела частного сектора в селе Новогоровка Токмакского района погибли два человека. По его словам, жертвами стали 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Подростка доставили в больницу. Врачи не смогли спасти девочку, она умерла в реанимации.