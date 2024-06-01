Курская область за сутки была неоднократно атакована ВСУ Смирнов: ВСУ за сутки атаковали 15 населенных пунктов Курской области

Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Курская область 1 июня была неоднократно атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, были зафиксированы обстрелы, сбросы с коптеров и нападения дронов-камикадзе.

Смирнов отметил, что в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах никто не пострадал. Дроны были уничтожены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В селе Гуево дрон-камикадзе повредил один из домов. В Волфино осколками посечены одно домовладение и легковой автомобиль. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении имущества, — написал врио губернатора.

Территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована со стороны Вооруженных сил Украины, сообщал ранее Алексей Смирнов. По его данным, в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи.

ВСУ атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, заявил накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Архангельское. Глава области отметил, что пострадавших нет.