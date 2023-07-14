Куликовский заявил о скором конце атак ВСУ: что пишут военкоры 14 июля Потери вынудят ВСУ перейти к обороне осенью

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Военные корреспонденты и блогеры рассказали об оперативной обстановке на основных участках в зоне специальной военной операции. Сообщается об атаках ВСУ в районе Урожайного (ДНР) и Работина (Запорожье), а также об обстреле украинским ДРГ гражданского автомобиля под Угледаром. О чем пишут военкоры 14 июля — в материале NEWS.ru

Евгений Поддубный: «ВСУ охотятся за группами эвакуации»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что украинские подразделения наносят удары по российским группам, которые эвакуируют раненых и погибших с поля боя.

«ВСУ систематически охотятся на наши группы эвакуации по всему переднему краю. Я лично неоднократно наблюдал удары по нашим бойцам в тот момент, когда они вытаскивали раненых или погибших», — подчеркнул Поддубный.

Александр Ходаковский: «ВСУ несут потери, но наступают на Урожайное»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в районе села Урожайного рядом с Великой Новоселовской на Южно-Донецком направлении.

«После массированной артподготовки противник пошёл на прорыв в направлении населённого пункта Урожайное правее Великой Новоселовки. На данный момент он несёт ощутимые потери, но попыток прорвать нашу оборону не прекращает. Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление как наиболее оптимальный вектор продвижения», — считает командир.

Фото: МО Украины

Куликовский: «Потери вынудят ВСУ перейти к обороне осенью»

Военный эксперт Герман Куликовский объяснил, почему масштабное наступление ВСУ будет невозможно осенью. Потери в тяжелой технике не смогут быть компенсированы последующими поставками, считает Куликовский.

«Потери в технике, которые ВСУ понесли в боях за последние 40 дней, предстоящими западными поставками компенсируются лишь отчасти. Особенно это касается артиллерии и танков. Максимум, который может получиться к ноябрю, — частичное восстановление боеспособности тех бригад, что понесли потери в боях в июне — июле, и соотношение сил для ВСУ лучше за это время не станет. Рассчитывать на логику трудно, но военная логика в этих условиях диктует переход к обороне и попытку подловить нас — уже в нашем наступлении», — рассуждает эксперт.

Александр Симонов: «НАТО нарастит военное присутствие в Черном море и Балтике»

Военкор и публицист Александр Симонов отмечает, что по итогам саммита НАТО будет наращивать военное присутствие в Черноморском регионе и на Балтике.

«Наращивание натовского военного присутствия в регионе Черного моря и Балтики — процесс более чем ожидаемый. Ее субрегиональные планы чем-то похожи на Readiness Action Plan — натовский план от 2014 года, где были расписаны конкретные шаги по усилению боевого потенциала на различных направлениях в ответ на вхождение Крыма в состав России», — пишет Симонов.

Военкор отмечает, что НАТО реализует свои планы под предлогом СВО, рассказывая про «угрозу с востока».

Фото: marines.mil

Александр Коц: «Гражданскую машину расстреляли под Угледаром»

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, где украинская разведывательно-диверсионная группа обстреляла гражданский автомобиль, встретившийся на ее пути.

«Наша разведка вела ДРГ противника, которой навстречу выехала гражданская машина», — написал журналист.

Военкор подчеркивает, что российские военные иногда передвигаются на гражданских автомобилях, но это не тот случай. На кадрах украинские военные пытаются скрыть следы своих действий.

«Что мирные жители делали в серой зоне — вопрос. Может, это была наезженная дорога, которая считалась безопасной. Может, какой-то экстренный случай. Итог печальный», — подчеркнул Коц.

Борис Рожин: «Швеция любит сжигать книги»

Военный аналитик Борис Рожин прокомментировал решение шведской полиции, разрешившей публичное сожжение священных книг.

«Полиция Швеции разрешила публичное сожжение Библии и Торы перед посольством Израиля. Протесты Израиля были проигнорированы. В Швеции просто любят сжигать книги», — заметил Рожин.

Стокгольмская полиция разрешила акцию с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение позорным. Ранее в Стокгольме уже сжигали Коран рядом с мечетью.

WarGonzo о ситуации на фронте:

Запорожское направление

«ВСУ предприняли безуспешную атаку на Жеребянки. После многодневных штурмов у Работина украинские подразделения сумели продвинуться к населённому пункту. До окраин менее километра. Также ВСУ пытаются выйти к Новопокровке. Здесь не особо получается. ВС РФ атаковали в районе Красного. Российская артиллерия работала по украинским позициям в Орехове, Егоровке, Малиновке и Ольговском. ВСУ нанесли удары по Мелитополю и Токмаку».

Угледарское направление

«На Угледарском участке украинские подразделения вышли с севера к Приютному. На их дальнейшем пути небольшая водная преграда. У Старомайорского российские войска, несмотря на плотный артиллерийский огонь по их позициям, сумели отразить атаку. В свою очередь они били по ВСУ в Левадном, Ровнополе, Макаровке, Большой Новосёлке, Золотой Ниве, Пречистовке, Новоукраинке и Угледаре».

Фото: МО РФ

Донецкое направление

«На Донецком фронте — традиционные действия российских войск. При поддержке артиллерии — попытка продвинуться у Новомихайловки, в Марьинке, на юго-западных подступах к Авдеевке и у Новокалинова. Под обстрелами подразделения ВСУ в Екатериновке, Елизаветовке, Победе, Максимильяновке, городе Красногоровка, Карловке, Яснобродовке, Бердычах, Пантелеймоновке, Южном, Северном и Дружбе. Украинские войска наносили удары по Донецку и Горловке».

Бахмутское направление

«На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытаются войти в Клещеевку с запада и северо-запада. У Берховки встречные бои. Российские войска наносили удары по ВСУ в Александро-Шультине, Ступочках, Роздоловке, Весёлом (не путать с одноимёнными населёнными пунктами к северо-западу от Донецка и северу от Авдеевки) и Спорном».

Луганское направление

«На Луганском направлении ВС РФ вели штурмовые действия в Новосёловском. Артиллерия работала по ВСУ в Невском, Кисловке, Купянске, Западном, Двуречной, Новомлынске и Фиголевке».

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