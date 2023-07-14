Реактивные дроны сбили рядом с Курской АЭС: как ВСУ атакуют Россию 14 июля БПЛА были оснащены турбинами из Тайваня

Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов под Белгородом и в ДНР. В Курской области дрон долетел до города Курчатова, где располагается АЭС. В Воронежской области ПВО сбили несколько беспилотников. Новые подробности атак ВСУ — в подборке NEWS.ru.

Дроны «забросали взрывчаткой» поселки под Белгородом

Вечером 13 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попали два населенных пункта — хутор Валковский Белгородского района и село Сподарюшино Грайворонского округа.

В первом случае в результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом. Там, по словам главы региона, пробита кровля и выбиты окна, а также повреждена линия электропередачи. В Сподарюшино после обстрела повреждены кровля и забор на территории частного жилого дома.

Также, по словам Гладкова, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — 12, по селу Нехотеевка — 9. В селе Красный Хутор с беспилотника упал один осколочный боеприпас для гранатомета.

В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок. По нему было выпущено шесть минометных снарядов. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка — зафиксировано четыре прилета. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета, сообщил Гладков.

В Грайворонском округе под минометный обстрел попало село Мокрая Орловка — зафиксировано 12 прилетов. В Шебекинском округе по хутору Марьино выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — пять минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» — три. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гладков.

Telegram-канал SHOT уточнил, что беспилотники «начали забрасывать взрывчаткой населенные пункты в третьем часу дня» 13 июля.

«Сначала прилетело по селу Демидовка Краснояружского района (1,1 км от границы). Дрон сбросил там одно взрывное устройство. Около 18:00 атаковали хутор Старый Волоконовского района. Беспилотник залетел на 1 км в глубь территории РФ и сбросил на населенный пункт две взрывчатки ВОГ-17. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Канал предположил, что первый дрон могли запустить из села Марьина Сумской области Украины, второй — из села Бударки Харьковской области. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела Белгородской области

Помимо этого, по информации Вячеслава Гладкова, утром 14 июля в жилом районе Белгорода взорвался автомобиль. Глава региона выехал на место ЧП.

«Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. <...> К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — добавил Гладков.

БПЛА на реактивной тяге сбили рядом с Курской АЭС

По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, вечером 13 июля обстрелу подверглась деревня Елизаветовка Глушковского района.

«Всего насчитали четыре прилета. В результате в одном из домов произошло небольшое возгорание, в двух домах выбиты окна, пострадали фасады, заборы. <...> Также перебита газовая труба», — говорится в Telegram-канале губернатора Курской области.

В ночь на 14 июля, по словам Романа Старовойта, беспилотник прилетел в город Курчатов, где располагается Курская АЭС.

«Никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом — у него посечены фасад и остекление», — сообщил Старовойт.

Как уточняет Baza, над Курчатовом, «по предварительным данным, сработала система ПВО». Издание также публикует момент взрыва.

По данным Telegram-канала Mash, в Курчатов прилетел самодельный дрон на реактивной тяге: «Со слов местных, его остановила ель, которая росла рядом с домом».

Судя по обнародованным каналом снимкам обломков, он был снабжен тайваньской турбиной Kingtech K-210G. Из-за её звука местные могли принять беспилотник за ракету, говорится в публикации. Издание также пишет, что «до этого такие дроны у ВСУ не встречались».

Telegram-канал SHOT добавляет, что прилетевший в Курчатов дрон самолетного типа взорвался «всего в четырех километрах от Курской АЭС».

«Взрывной волной выбило окна в восьми квартирах жилого дома. Предварительно, обломки БПЛА рухнули в том числе в Курское водохранилище. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Глава Росатома Алексей Лихачев, комментируя падение дрона в Курчатове, заявил, что ситуация на атомных электростанциях в РФ находится под контролем.

«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности Росатома, „Атом-охраной“ и, конечно, Росгвардией, на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы», — рассказал Лихачев.

Он добавил, что на территории АЭС действуют средства противовоздушной обороны, способные защитить инфраструктуру от ракетных атак и прилетов БПЛА.

ВСУ пытались атаковать аэродром Балтимор под Воронежем

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ночь на 14 июля под Воронежем были сбиты три БПЛА. В результате падения обломков никто не пострадал. Один из них, по информации Telegram-канала Baza, взорвался в районе микрорайона Масловка.

Жители сообщали о звуках взрывов, но в мэрии Воронежа утверждали, что «обстановка в настоящее время является спокойной» и что «чрезвычайных происшествий, требующих выезда службы спасения, не зафиксировано».

Как пишет SHOT со ссылкой на собственные источники, дроны-камикадзе пытались атаковать военный аэродром Балтимор под Воронежем.

«Сбитые БПЛА шли на высоте 100 метров друг за другом и были поражены средствами ПВО. Обломки упали в том числе в Воронежское водохранилище. Тип уничтоженных дронов пока неизвестен», — говорится в сообщении.

В Минобороны эту информацию не комментировали.

Фото: t.me/gubernator_46

ВСУ выпустили больше 200 снарядов по ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), сообщили, что за минувшие сутки известно о 36 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Днём ранее было зафиксировано 50 обстрелов.

Под огнем ВСУ оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево и Еленовка. На Донецком направлении украинские военные совершили 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — 19 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Всего было выпущено «210 единиц различных боеприпасов».

В СЦКК также сообщали о ранении мужчины в Червоногвардейском районе Макеевки. Помимо этого, в Донецке, Макеевке и Дебальцево повреждены пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

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