Кто же сбил Ил-76: названы новые причины, роль США, все виновники крушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Ил-76

Специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76. По мнению экспертов, самолет уничтожили по приказу высших властей в Киеве, чтобы «припугнуть» военнослужащих, подумывающих о сдаче в плен. Зачем президенту Украины Владимиру Зеленскому убивать своих, если они нужнее в зоне СВО, и какие еще есть версии о крушении Ил-76 — в материале NEWS.ru.

Как Зеленский пытается запугать своих

Как рассказал в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб, бортовые самописцы Ил-76 уже расшифрованы. «Получены предварительные данные. По факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление», — подчеркнул он.

На борту упавшего под Белгородом самолета находились рядовые бойцы и сержанты ВСУ, а также представители «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В соцсетях высказывались предположения, что Ил-76 был сбит украинцами, чтобы скрыть компромат на правительство Зеленского, который могли обнародовать вернувшиеся из плена люди.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Киев совершенно равнодушен к людским потерям, «это стало ясно еще с тех пор, как была с подачи Запада объявлена война до последнего украинца».

Как он напомнил, солдат и офицеров ВСУ «не жалели, бросая на верную смерть на российские укрепления» во время знаменитого провального летнего наступления.

«И это, конечно, ничуть не способствовало улучшению дисциплины — в плен они сдавались и сейчас сдаются», — отметил депутат.

По мнению Журавлева, в русле такой политики удар по самолету, перевозившему пленных на обмен, может быть актом запугивания собственных военных, чтобы они не думали поднимать белый флаг.

Фото: МО Украины

«Процесс сдачи своих солдат в плен в Киеве стараются остановить, используя самые жесткие меры. Так, прицельно обстреливали колонию в Еленовке, где в ДНР содержали военнопленных украинцев из Мариуполя. Так и самолет с теми, кто подлежал обмену, сбили в назидание остальным. Чтобы неповадно было сдаваться», — считает Журавлев.

Депутат Госдумы и член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев разделяет точку зрения зампреда. По его мнению, уничтожение собственных граждан, сдавшихся в плен, становится распространенной практикой для правительства Зеленского.

«Сбитый ВСУ Ил-76 похоронил надежды украинских пленных на жизнь. Это очередное подтверждение бесчеловечной природы киевского режима. Украинское командование знало, что в самолете находятся их военные, в том числе „азовцы“, знало, что борт направляется для обмена, но предпочло избавиться от 65 своих граждан. Интересно, что это уже третий эпизод, когда Киев таким радикальным способом избавляется от „азовцев“ и других сдавшихся солдат», — подчеркнул Гаджиев.

Как напомнил депутат, в мае 2022-го их «бросили умирать» на «Азовстали» в Мариуполе, а в июле того же года ВСУ ударили по изолятору в ДНР, где содержались пленные, из РСЗО HIMARS.

Кто из пленных был на борту сбитого Ил-76

Уже в день крушения борта, 24 января, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список находившихся в сбитом самолете пленных. Самым молодым в нем числится 21-летний Иван Рой. В списке также был военнослужащий Александр Шелин, который служил в 90-м танковом батальоне и уже во второй раз участвовал в обмене пленными, сообщал Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала «Украина.ру», на борту находились резервист расчета гранатомета Олег Кузьма и разведчик второго разведывательного отделения 2-го разведывательного взвода разведывательной роты в/ч А1736 Денис Корчан.

Еще один украинский пленный из сбитого Ил-76 — Сергей Тарасов. Он служил в 54-й отдельной мехбригаде ВСУ, которую разбили еще в начале СВО, в марте 2022 года. Украинский боец сам сдался в плен, после чего проходил лечение в донецком госпитале. По информации Telegram-канала RT, на борту сбитого самолета также находился Константин Данильченко (звание неизвестно). Всего в списке было 65 пленных.

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Кому из украинских лидеров могло быть выгодно падение Ил-76

Как предполагает уроженец Одессы и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, внутренние интриги между властными группировками внутри самой Украины могли стать причиной катастрофы. Например, приказ на уничтожение самолета мог отдать главком ВСУ Залужный, без ведома президента Зеленского.

«Вряд ли „азовцы“ вряд ли смогли бы сказать прессе что-то новое, разоблачительное для Зеленского. Скорее, это какое-то сведение счетов между разными группировками украинской власти. Это мог, например, устроить Залужный, чтобы не дать Зеленскому в очередной раз попиариться, мол, я своими руками вытащил наших ребят. Это мог бы Буданов, чтобы испортить репутацию Залужному», — предположил в разговоре с NEWS.ru Вассерман.

По мнению депутата, Ил-76 могли сбить из-за «банального разгильдяйства». «Не довели до расчетов зенитных батарей ВСУ, что этот самолет трогать нельзя. На Украине, скорее всего, действуют сейчас расчеты иностранные — американские, немецкие, в зависимости от того, откуда поставлены ракетные комплексы. И просто по разгильдяйству, их могли не предупредить», — пояснил Вассерман.

Он напомнил, что современные зенитно-ракетные комплексы считаются сложной аппаратурой, освоить которую в короткие сроки проблематично, особенно если это поставляемая из-за рубежа иностранная техника.

«Если помните, в 2008 году, когда мы принуждали Грузию к миру (как сказано в уставе ООН, есть там такая категория — „принуждение к миру“), так вот, тогда против российских войск действовали среди прочего зенитные комплексы „Бук“, поставленные в Грузию с Украины. И там были именно украинские расчеты, поскольку грузинские просто не успели бы их освоить. Комплексы были туда направлены всего за несколько месяцев до начала боев», — привел пример Вассерман.

Могут ли США быть причастны к катастрофе с Ил-76

Уничтожение самолета с пленными могло быть и провокацией третьих сил ради еще большего разжигания украинского конфликта, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Сделано это было, как и сказал Владимир Путин, французской или американской техникой. Соответственно, разведанные были от американцев со спутников, экипажи зенитных комплексов были иностранные. Это то, что называются наемниками. На самом деле это просто иностранные офицеры войск НАТО, которые и сбили самолет. Совершенно понятно, с какими целями: повысить интенсивность конфликта на Украине», — предположил в разговоре с NEWS.ru Федоров.

Депутат напомнил, что изначально конфликт был инспирирован странами Запада, они же «периодически туда подбрасывают дрова в огонь и устраивают такие события для того, чтобы конфликт интенсифицировать». Это называется провокация третьих сил, скорее всего, Соединенных Штатов Америки, высказал мнение Федоров.

Фото: МО Украины

Что известно о крушении Ил-76

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, на борту были 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. 25 января оренбургские власти опубликовали фамилии всех членов экипажа Ил-76.

Через три дня после катастрофы украинские власти подтвердили подлинность списка, который еще в день падения Ил-76, обнародованный Симоньян. Как сообщил 27 января Следственный комитет России, на месте крушения самолета в Белгородской области нашли тела погибших с татуировками, характерными для «азовцев».

26 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО заявил, что Украина преднамеренно уничтожила Ил-76, зная, что в нем находятся пленные. Глава государства назвал уничтожение самолета военным преступлением Киева.

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