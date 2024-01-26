Путин назвал удар по Ил-76 преступлением Киева

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал удар по военному самолету Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, преступлением Киева. Он отметил, что украинские власти знали, что российский самолет везет пленных к месту обмена. Видеозапись выступления президента опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В любом случае то, что произошло, — это преступление. Или «по неосторожности», я вынужден применить такую юридическую формулировку, или специально, но в любом случае это преступление. Они такие преступления каждый день совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц, — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Ил-76 был сбит американскими или французскими системами. Точно будет определено в ближайшие дни, результаты экспертиз по катастрофе появятся через пару дней, отметил глава государства. Он поручил Следственному комитету максимально обнародовать детали катастрофы.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.