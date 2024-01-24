Офицеры, «азовцы», пленные из Мариуполя: кто был на борту сбитого Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

На борту сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 находилось 65 пленных военнослужащих ВСУ. Что известно о личностях погибших, какие последние новости об их службе?

Что известно о погибших на борту Ил-76 пленных

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала список находившихся на сбитом самолете пленных. Самым молодым в нем числится 21-летний военнослужащий по имени Иван Рой.

«Парень жил в Чернигове, увлекался смешанными единоборствами и футболом, был активным фанатом, а также работал диджеем. Окончил Черниговский колледж транспорта и компьютерных технологий ЧНТУ, на гражданке занимался сдачей машин в аренду, из-за чего некоторые считали его мошенником и „кидалой“. Как утверждает сам парень, в армии он просто был контролером на КПП», — сообщает Telegram-канал SHOT.

В списке также числится военнослужащий ВСУ Александр Шелин. Как уточняет SHOT, он служил в 90-м танковом батальоне и уже во второй раз участвовал в обмене пленными.

«Шелин — вэсэушник, который выжил на поле боя после попадания снаряда в танк, ему повезло — он смог сдаться военным РФ — и посчастливилось попасть в списки на обмен. Его должны были обменять еще в марте прошлого года, но украинская сторона тогда сорвала обмен. Как, впрочем, и сегодня», — отметили авторы канала.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что на борту находились Олег Кузьма — резервист номер расчета гранатомета — и Денис Корчан — разведчик второго разведывательного отделения 2-го разведывательного взвода разведывательной роты, в/ч А1736.

Еще один украинский пленный из сбитого ВСУ Ил-76 — Сергей Тарасов. Как сообщает RT в своем Telegram-канале, мужчина служил в 54-й отдельной мехбригаде ВСУ, которую разбили в марте 2022 года, он сам сдался в плен, после чего проходил лечение в донецком госпитале. По информации источника, на борту сбитого самолета также находился Константин Данильченко.

«Минобороны РФ публиковало видео с ним в 2022 году. Он рассказывал, что решил сдаться, потому что „жить захотел“: „Нас считают за мясо, все понимают, почему с нами так холодно руководство наше“», — напомнили авторы канала.

Кто еще находился на борту сбитого самолета

Многие из бойцов были взяты в плен весной 2022 года, в том числе на заводе имени Ильича в Мариуполе, уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Плененные — в основном рядовой состав. Среди офицеров мы обнаружили подполковника Омеляна Бадулина. Самым младшим из погибших был 21-летний контролер КПП Иван Рой. Самым старшим — 59-летний Юрий Лобанов. Часть погибших давала интервью российским СМИ и структурам — например, военнослужащий ВСУ Игорь Ярыгин во время допроса говорил, что „кровопролитие с обеих сторон конфликта в Донбассе должно остановиться“», — говорится в сообщении.

Авторы канала также обратили внимание, что в опубликованном Маргаритой Симоньян списке также числится Максим Коноваленко, имя которого фигурировало в обмене пленными, состоявшемся 3 января.

Telegram-канал Mash сообщает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 находились не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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