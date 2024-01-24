ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом: последние новости, список погибших

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Военный самолет Ил-76, перевозивший пленных солдат ВСУ в Белгородскую область, был поражен ВСУ, сообщило Минобороны России. Какие известны последние новости о крушении 24 января?

Что сообщило Минобороны в официальном заявлении по крушению

В Минобороны РФ заявили, что самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, были сбит в Белгородской области.

«Сегодня в 11:15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород, для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — сообщили в ведомстве.

По данным МО РФ, ВСУ атаковали воздушное судно из района села Липцы Харьковской области, поражение борта осуществлялось с помощью зенитного ракетного комплекса. В ведомстве обратили внимание, что украинская сторона была осведомлена о перевозке транспортным самолетом пленных.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска „Колотиловка“ на российско-украинской границе. И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — отметили в Минобороны.

Что сказал Медведев о крушении самолета

Крушение военного самолета с пленным ВСУ стало результатом внутренней политической борьбы «неонацистских элит» в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«История с уничтожением самолета Ил-76 — результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта», — сказал он.

Медведев также предположил, что украинская сторона не остановится на достигнутом и пойдет на еще более жесткие меры.

«Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Тут для жовто-блакитных тварей нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное — власть и деньги», — добавил Дмитрий Медведев.

Кто находился на борту Ил-76, список погибших

Telegram-канал Mash сообщает, что на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 находились не менее 12 представителей «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также 53 солдата ВСУ и один офицер украинской армии.

«По информации Mash, часть пленных вэсэушников была мертва или серьезно ранена еще до падения военного транспортника из-за последствий удара PAC-2. Поражающие элементы ракеты делаются из вольфрама и весят 45 граммов. Предварительно, снаряд попал в среднюю часть самолета, в район грузовой палубы, где и располагались украинские военнопленные», — сообщили авторы канала.

Полный список находившихся на борту пленных военнослужащих ВСУ опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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