Стали известны фамилии всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76 Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью в среду, 24 января. В списке значатся шесть человек.

В списке погибших значатся: командир корабля Беззубкин; помощник командира корабля Чмирев; штурман Высокин; бортинженер Пилуев; борттехник Житенев; бортрадист Саблинский, — сообщается в Telegram-канале.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

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Погибший командир экипажа Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова. Губернатор области Максим Егоров считает его настоящим героем, а действия украинского руководства, которое отдало приказ сбить самолет, он назвал подлым ударом в спину. Глава региона также отметил подвиг экипажа самолета, который увел подбитое воздушное судно от села Яблоново во избежание жертв среди гражданского населения.