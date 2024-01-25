Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью в среду, 24 января. В списке значатся шесть человек.
В списке погибших значатся: командир корабля Беззубкин; помощник командира корабля Чмирев; штурман Высокин; бортинженер Пилуев; борттехник Житенев; бортрадист Саблинский, — сообщается в Telegram-канале.
24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.
Фото: Социальные сети
Алексеев Максим Михайлович
Фото: Социальные сети
Алексеев Максим Михайлович
Фото: Социальные сети
Антонов Михаил Сергеевич
Фото: Социальные сети
Антонов Михаил Сергеевич
Фото: Социальные сети
Бабаев Александр Юрьевич
Фото: Социальные сети
Бабаев Александр Юрьевич
Фото: Социальные сети
Гладырь Алексей Леонидович
Фото: Социальные сети
Гладырь Алексей Леонидович
Фото: Социальные сети
Бобровский Владислав Юрьевич
Фото: Социальные сети
Бобровский Владислав Юрьевич
Фото: Социальные сети
Константин Данильченко
Фото: Социальные сети
Константин Данильченко
Фото: Социальные сети
Лемеха Александр Викторович
Фото: Социальные сети
Лемеха Александр Викторович
Фото: Социальные сети
Фокин Виталий Владимирович
Фото: Социальные сети
Фокин Виталий Владимирович
Фото: Социальные сети
Иван Рой
Фото: Социальные сети
Иван Рой
Погибший командир экипажа Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова. Губернатор области Максим Егоров считает его настоящим героем, а действия украинского руководства, которое отдало приказ сбить самолет, он назвал подлым ударом в спину. Глава региона также отметил подвиг экипажа самолета, который увел подбитое воздушное судно от села Яблоново во избежание жертв среди гражданского населения.