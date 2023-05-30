И элитная Рублевка теперь линия фронта. Как ответит Россия? Москву и Московскую область атаковали дроны

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Обломки беспилотника у жилого многоэтажного дома № 92 корпус 1 на Ленинском проспекте

Еще недавно бытовала шутка: наши элиты наконец проснутся и престанут играть в «партию мира», когда вражеские беспилотники прилетят на Рублевку. И вот, как говорится, свершилось. Теперь всем становится ясно, что фронт не где-то там, а у порога. И призывы ряда политиков, что нам всем придется либо работать ради победы, либо потерять страну, уже не выглядят чем-то чрезмерным. Желанием выделиться и попиариться на СВО.

Украинское наступление — это не только танковые атаки

Становится очевидным, что разные украинские Подоляки имели в виду, когда говорили, что «контрнаступ» уже начался. Атаки по нашим мирным городам — это есть часть той самой гибридной войны. Ее легко читаемая сверхзадача и заключается в том, чтобы посеять панику в нашем, казалось бы, глубоком и мирном тылу. Ведь украинские беспилотники целят не в военные объекты, не в аэродромы и склады, а исключительно в жилые кварталы.

Надо вызвать страх и беспокойство у простых и мирных россиян, превратить их в силу, которая начнет протестовать, выплеснет свой гнев и неуверенность на улицу. Такой цели на Украине не скрывали изначально, надеясь взорвать Россию изнутри.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Атаки беспилотников — признак отчаянья

К ежедневным обстрелам поселков в Курской, Белгородской, Брянской областях теперь, видимо, добавятся и попытки атаковать столичные города, которые как бы выглядят куда менее стойкими в психологическом плане. Надо же демонстрировать активность, если на фронтах пока ничего не получается, несмотря на многочисленные обещания, данные западным спонсорам.

Этим объясняется и вторжение банды на Белгородчину, и нынешняя — атаками нескольких десятков беспилотников против гражданских объектов в Москве и области. И такое нагнетание продолжится. И нет даже смысла лишний раз подчеркивать, что наши ракетные удары четко выверены и направлены исключительно на поражение только выявленных венных целей.



Бандеровцы изначально воюют не с армией. А с мирными жителями, как это показала девятилетняя история обстрелов жилых кварталов, школ и больниц в том же Донецке. Вот только если еще вчера наши эксперты заявляли, что для прекращения обстрелов уже и Белгородчины нам надо максимально отодвинуть линию фронта от наших исторических и вновь обретенных земель, то после нынешней атаки БПЛА вывод может быть только один: необходима ликвидация нацистского режима в Киеве.



Между тем, очевидно, подобными атаками киевские стратеги стремятся еще и отвлечь дополнительно наши средства ПВО от передовой линии боевого соприкосновения. И в этом тоже проявляется характер гибридной войны.

А чем оправдываться перед спонсорами?

Неудивительно, что при атаке на Москву были использованы БПЛА, которые якобы производят на украинских предприятиях. Хотя понятно, что в лучшем случае речь там идет об узловой сборке. Ведь западные спонсоры режима Зеленского постоянно утверждают, что они решительно против любых атак против собственно российских территорий. И тем более стараются запрещать использование в таких авантюрах западное оружие.



Интересно проследить за их реакцией теперь. Ведь на словах они так опасаются прямого военного столкновения с российской армией, которая при угрозе своей территории может, согласно своей доктрине, прибегнуть к ядерным ударам. Но, видимо, опять все ограничится намеками, что киевский режим выходит из-под контроля и не согласовывает свои акции с западными контролерами.