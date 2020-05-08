Генсек ООН приедет в Россию на торжества в честь Победы после пандемии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов посетить Москву после того, как мир справится с пандемией коронавируса. Он намерен принять участие в памятных мероприятиях в честь победы над нацизмом, которые состоятся в России после эпидемии.

Сейчас, отметил он, в таких торжествах он имеет возможность участвовать лишь удалённо.

Я с нетерпением жду возможности принять участие в памятных церемониях в Москве, как только мы справимся с коронавирусом, — цитирует Гутерриша РИА Новости.

Он также призвал мир вспомнить уроки 1945 года и объединить усилия для ликвидации пандемии и ради будущего, где будут процветать мир и безопасность.

Ранее, как писал NEWS.ru президент Владимир Путин пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии.