Facebook выплатил штраф в 4 млн рублей за нарушение закона о личных данных

https://static.news.ru/photo/2e5cecee-2fb9-11eb-9db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Facebook выплатила штраф за нарушение закона о персональных данных, наложенный на неё судом, полностью.

О полной уплате взыскания сообщили в пресс-службе мирового суда Таганского района столицы. Там добавили, что выписано постановление об окончании исполнительного производства в отношении иностранной компании, передаёт ТАСС.

Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20, — говорится в сообщении суда.

В феврале 2020 года Twitter и Facebook были признаны в РФ виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Согласно поправкам в указанный закон от 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Обеим компаниям суд наложил штрафы в равной сумме — 4 млн рублей.

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Документ 19 ноября опубликовали в электронной базе данных нижней палаты. По данным статистики, с апреля 2020-го эксперты зафиксировали почти 20 случаев подобных дискриминационных мер зарубежными площадками. Среди них Twitter, Facebook и YouTube, писал NEWS.ru.