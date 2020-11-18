Законопроект о блокировке сайтов за цензуру против СМИ в РФ внесли в ГД

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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Документ 19 ноября опубликовали в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокурор, согласуя с МИД РФ, сможет присваивать подобный статус владельцу портала, допустившего в том числе дискриминацию в отношении публикаций отечественных СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан».

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций вправе вводить полное или частичное ограничение доступа с использованием управляемых ими технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов связи, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По данным статистики, с апреля 2020-го эксперты зафиксировали почти 20 случаев подобных дискриминационных мер зарубежными площадками. Среди них Twitter, Facebook и YouTube.

Условия пользования видеохостингом YouTube являются общими для всех, независимо от места жительства, политических взглядов или других причин. Об этом заявили в компании Google в ответ на рекомендацию Роскомнадзора размещать контент российских СМИ на собственных платформах.

Роскомнадзор ранее обратился к российским СМИ с рекомендацией размещать контент на отечественных платформах. Администрация видеохостинга YouTube, по мнению представителей ведомства, регулярно применяет блокировки, предупреждения и прочие ограничительные меры в отношении СМИ и журналистов из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обратилась к руководству сервиса YouTube с призывом прекратить проведение модерации, основанной на политических мотивах, писал NEWS.ru.