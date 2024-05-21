«Ее парень будет наказан»: о чем рассказал отец бежавшей от родни чеченки

Фото: t.me/marem_group*

Лия Заурбекова

Отец бежавшей из России 19-летней чеченки Лии Заурбековой прокомментировал резонансную ситуацию. О чем рассказал мужчина, почему Лии нельзя встречаться со своим парнем, правда ли, что девушка подвергалась избиениям в семье?

Что известно о побеге из РФ чеченки Лии Заурбековой

13 мая Лия ушла из дома, объяснив это психологическим и физическим давлением. Родственники объявили девушку в розыск на основании, что она является несовершеннолетней. Сама Заурбекова сообщила, что ей 19 лет.

В кризисной группе «Марем», куда обратилась девушка, пояснили, что она решила покинуть дом из-за «тотального контроля со стороны родственников» и «опасений за собственную жизнь». В своем городе, который не называется, Лия написала заявление в полицию и попросила не искать ее.

Несмотря на это, родственники обратились в полицию в Москве. Там Заурбекова увидела отца во дворе дома, где жила, и вызвала правоохранителей. Она оказалась в ОМВД по району Нагатино-Садовники, к зданию прибыли члены ее семьи.

Вечером 16 мая девушка покинула отделение полиции. Как уточнил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, Лия уехала без родственников. 17 мая член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов сообщил, что девушка покинула Россию. Сама Лия записала видео, в котором рассказала, что с ней все хорошо, и попросила ее не искать.

Что сказал отец Заурбековой о побеге дочери

По словам 44-летнего Беслана Заурбекова, дочь намеревались удержать дома. Он сообщил, что до сих пор пытается связаться с Лией, но пока у него не получается этого сделать. Мужчина отметил, что поиски девушки будут продолжаться, а ее молодого человека ждет «наказание».

«Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее, а тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, будет наказан», — объяснил Заурбеков.

Отец Лии заявил, что знает возлюбленного дочери. Он подчеркнул, что молодой человек должен принять ислам, в противном случае девушку ждет наказание.

«Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы. Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — сказал мужчина.

Также Заурбеков назвал выдумкой сообщения общественников об избиениях дочери. По его словам, на видео факты физического насилия не зафиксированы.

«Нужны доказательства», — констатировал отец Лии.

Фото: t.me/marem_group* Лия Заурбекова

По данным СМИ, Беслан Заурбеков занимался ресторанной деятельностью, доставкой продуктов, розничной торговлей консервами и мясом. На него было оформлено ООО в Москве и ИП в Чечне, но к настоящему временил юрлица ликвидированы. О его деятельности в настоящее время не сообщается.

Как отреагировали в Чечне на ситуацию с Лией Заурбековой

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал помогающих Заурбековой правозащитников похитителями и мошенниками. Он убежден, что ажиотаж вокруг побега девушки нагнетается искусственно.

«О стиле, о явных и скрытых целях всех этих „озабоченных“ деятелей нам уже более чем известно — побольше нагнетать ситуацию, стремиться вызвать максимально широкий общественный резонанс. Одним словом — ложь и провокации, а говорить об ущемлении прав девушек в их семьях — это работа, бизнес под прикрытием правозащитной деятельности», — заявил он.

По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию и «выразил уверенность, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам».

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