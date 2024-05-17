Стало известно, где сейчас находится Лия Заурбекова Член СПЧ Александр Ионов: Лия Заурбекова покинула Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лия Заурбекова из Чечни покинула Россию, написал в своем Telegram-канале член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. Он подчеркнул, что сложившуюся вокруг нее ситуацию вызвал семейный конфликт, а право на личную жизнь и свободу в стране защищает Конституция.

По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой, — сообщил Ионов.

Правозащитник назвал перегибом и попыткой исказить общественное мнение любые инсинуации по поводу этого конфликта. Ионов пояснил, что ни о какой угрозе жизни речь не идет и не шла. Он назвал шумиху вокруг Заурбековой примером навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и некоторых журналистов. Ионов напомнил, что пока нет никаких доказательств нарушения прав и законных интересов девушки. Полиция приняла ее заявление, и документ получит соответствующий отклик.

Беспокойство родственников не стоит преувеличивать и раздувать до скандальных размеров, равно как и заявления официальных лиц республики. Так как нечистые на руку блогеры пытаются посеять раздор и вражду на национальной почве, — резюмировал Ионов.

Ранее стало известно, что к этой истории подключился депутат Госдумы Адам Делимханов, который пообещал установить и наказать по законам РФ того, кто ввел Лию «в заблуждение и манипулирует ею».

Из записанного Лией Заурбековой видео стало известно, что она добровольно ушла из дома. Девушка подчеркнула, что ей 19 лет. Родственники, по ее мнению, обманули полицейских, объявив ее в розыск как несовершеннолетнюю.