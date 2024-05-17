Прятавшуюся от родственников девушку из Чечни отпустили из отдела полиции РИА Новости: Лия Заурбекова из Чечни покинула отдел полиции в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лию Заурбекову из Чечни, которая находилась в отделе полиции в московском районе Нагатино-Садовники, отпустили, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Корреспонденты агентства сообщили, что поддержать девушку к отделению пришла группа подростков.

Мы пришли сюда по зову сердца. Девушка находится сейчас в полиции, она пришла туда сама за защитой, непонятно, будут ли ее передавать родственникам, — сказала одна из собравшихся.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил в своем Telegram-канале, что девушка ушла из ОМВД в Нагатино-Садовники. По его данным, она сейчас в безопасности.

В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой, — написал он.

Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале сообщил, что к этой истории подключился депутат Госдумы Адам Делимханов, который пообещал установить и наказать по законам РФ того, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею.

По этому поводу депутат Госдумы РФ, советник главы ЧР, дорогой брат Адам Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет, — проинформировал Дудаев.

Ранее из записанного Лией Заурбековой видео стало известно, что она добровольно ушла из дома. Девушка подчеркнула, что ей 19 лет. Родственники, по ее мнению, обманули полицейских, объявив ее в розыск как несовершеннолетнюю.