Полиция удалила журналистов с автомойки, где родственники караулили девушку RusNews: полиция согласилась обеспечить безопасность Лии Заурбековой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Полиция удалила журналистов с территории мойки, где родственники Лии Заурбековой караулили девушку, пишет RusNews. Отмечается, что автомойка работает круглосуточно, но силовиков это не остановило. При этом в публикации говорится, что они согласились позаботиться о безопасности девушки.

Потому, что мы ее закрываем, — заявил офицер полиции на вопрос корреспондентки RusNews, почему журналистов выгоняют с общественной территории.

Тележурналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что на территорию отдела полиции, где находилась Лия, зашел ее отец и один из родственников. Она также написала, что полицейские после общественного резонанса согласились проследить за безопасностью девушки.

До этого представители правозащитной организации «Марем» утверждали, что силовики отказывались это делать. Ксения Собчак опубликовала видео, которое записала Лия Заурбекова. Девушка заявила, что ей 19 лет и она добровольно ушла из дома 13 мая. Лия подчеркнула, что написала об этом заявление в полицию.

Жила я в Москве эти несколько дней. Меня нашли родители через полицию <...>. Соврали то, что я несовершеннолетняя, и так меня подали в розыск. У отделения полиции при выходе стоят, если не больше, человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских, — рассказал Лия.

Она призналась, что очень боится выходить из отделения. Лия посетовала: если на глазах у полиции «такое вытворяют», то что ей сделают за пределами ее территории остается только догадываться.

Ранее стало известно, что семья 19-летней Лии Заурбековой из Чечни окружила отделение полиции в Москве. Девушка ушла от родных и жаловалась на физическое и психологическое давление. 16 мая она увидела во дворе своего отца и вызвала полицию. Правозащитники опасаются, что Заурбекову хотят увезти домой. К ней в отделение полиции в районе Нагатино-Садовники отправили адвоката.