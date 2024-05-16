Cемья девушки из Чечни окружила отделение полиции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cемья 19-летней Лии Заурбековой из Чечни окружила отделение полиции в Москве, сообщает волонтерская группа «Марем». Девушка ушла от родных и жаловалась на физическое и психологическое давление. Сегодня она увидела во дворе своего отца и вызвала полицию.

В отделении, у которого ее ждали родственники, выяснилось, что на нее подали в розыск как на несовершеннолетнюю. Правозащитники опасаются, что Заурбекову хотят увезти домой. К ней в отделение полиции в районе Нагатино-Садовники едет адвокат.

В комментариях к записи группы заявили, что смогли дозвониться до полиции. По словам пользовательницы Альниты, сотрудники не собираются никому выдавать россиянку.

Да, она находится у нас. Нет, мы ее никому не отдадим, она что, вещь? Она совершеннолетний человек. Нет, мы не знаем таких прецедентов, чтобы совершеннолетних граждан России с Кавказа отдавали родственникам и потом они пропадали. <...> От кого мы ее должны защищать? Хорошо, записываем, ей угрожают родители, — передала она слова полицейских.

25 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с исчезновением другой уроженки Чечни Седы Сулеймановой. Активисты подозревают ее родных и говорят о возможном «убийстве чести», они подавали заявления в прокуратуру и СК.

1 мая стало известно, что ее подругу, петербурженку Елену Патяеву допросили в Грозном по делу о пропаже Сулеймановой. Исчезнувшую девушку до этого увезли в Чечню силовики, после чего новости о ней прекратились и знакомые испугались за ее жизнь. В Санкт-Петербург, где ее задержали прошлым летом, Сулейманова бежала от семьи. Патяева сама отправилась к правоохранителям вместе с адвокатом.