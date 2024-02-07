Вывезенную в Чечню девушку могли убить родственники «Осторожно, новости»: увезенную в Чечню Седу Сулейманову могли убить родные

Фото: Социальные сети

Седа Сулейманова

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по словам правозащитников, чеченку Седу Сулейманову могли убить родственники. Девушку в прошлом году задержали в Санкт-Петербурге, куда она бежала от семьи, и увезли обратно в Чечню. Канал пишет, что Сулейманова может быть мертва — об этом рассказали два незнакомых друг с другом источника из республики.

«Осторожно, новости» пишет, что активисты, узнав о возможном «убийстве чести», подали заявления в прокуратуру и Следственный комитет. По его данным, раньше девушка сбегала из дома, потому что семья хотела насильно выдать ее замуж. У Сулеймановой есть молодой человек Станислав Кудрявцев, который принял ислам и просил власти и семью разрешить им быть вместе.

В ноябре прошлого года он дал сотрудникам прокуратуры Санкт-Петербурга подробные объяснения о произошедшем. Изначально молодой человек обращался в аппарат уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой по поводу пропажи чеченки.

Петербургская полиция задержала Седу Сулейманову вечером 23 августа по подозрению в краже украшений на 150 тысяч рублей. Вину девушка отрицает, в федеральном розыске на тот момент она не была. Спустя два дня правозащитникам стало известно, что девушку увезли на родину и передали родственникам.

Сулейманова обратилась за помощью в октябре 2022 года. Она рассказала, что ей угрожают «убийством чести» из-за того, что она недостаточно религиозна.