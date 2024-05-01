Подруга исчезнувшей в Чечне девушки отправилась на допрос в Грозный Подругу пропавшей Седы Сулеймановой допросили в Чечне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербурженку Елену Патяеву допросили в Следственном комитете в Грозном по делу о пропаже ее подруги Седы Сулеймановой, сообщает MR7. Исчезнувшую девушку до этого увезли в Чечню силовики, после чего новости о ней прекратились, и знакомые испугались за ее жизнь. В Санкт-Петербург, где ее задержали прошлым летом, Сулейманова бежала от семьи. Патяева сама отправилась к правоохранителям вместе с адвокатом.

В целом, мне кажется, можно сказать, что пока расследование ещё только на начальном этапе. Конечно, очень надеюсь, что они всерьез будут работать над делом, — рассказала она.

По ее словам, 25 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с исчезновением девушки. Активисты подозревают ее родных и говорят о возможном «убийстве чести», они подавали заявления в прокуратуру и СК.

При этом пришедший из прокуратуры Чечни ответ по поводу пропажи Седы Сулеймановой вызывает тревогу, заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. По ее словам, в нем указано, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Знающие девушку люди объясняли, что та сбежала из дома, потому что семья хотела насильно выдать ее замуж. При этом у нее есть молодой человек Станислав Кудрявцев, который принял ислам и просил власти и семью разрешить им быть вместе.