Главу Шебекино удивил призыв горожан строить укрытия вместо посадки клумб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главу Шебекино Владимира Жданова удивила критика горожан, которые призвали его думать о строительстве укрытий на случай обстрелов, а не об озеленении города, сообщило издание Daily Storm. По его мнению, обычная жизнь должна идти в райцентре, несмотря на обстрелы.

Критика насчет клумб? Подождите, мы же с вами в магазин ходим. Давайте тогда магазины закроем! Жизнь продолжается. Мы живем. Мы привыкли жить так, чтобы у нас были чистые улицы, хорошие дороги, ухоженные клумбы, открытые магазины, парикмахерские. Вот все, что я перечислил, — у нас все работает, — объяснил Жданов.

Он считает, что в городе достаточно укрытий. Ранее глава Шебекино на своей странице во «ВКонтакте» разместил пост об озеленении. В комментариях местные жители призвали его прежде всего думать о безопасности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ. По его словам, никто не пострадал, в Шебекино и селе Ржевка повреждены частные домовладения.

До этого ВСУ совершили массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Гладков заявил, что в результате обстрелов погибла одна женщина, 29 жителей получили ранения, в том числе ребенок. Губернатор добавил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь.