Девушка из Чечни пряталась от родни в полиции: что за история

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cемья 19-летней Лии Заурбековой из Чечни окружила отделение полиции в Москве, сообщила волонтерская группа «Марем». Девушка ушла от родных и жаловалась на физическое и психологическое давление. Что за история, хотели ли ее украсть?

Как родственники караулили Лию Заурбекову

Отмечается, что 16 мая Лия увидела во дворе своего отца и вызвала полицию. В отделении, у которого ее ждали родственники, выяснилось, что на нее подали в розыск как на несовершеннолетнюю. Правозащитники опасались, что Заурбекову хотят увезти домой. К ней в отделение полиции в районе Нагатино-Садовники отправился адвокат.

В комментариях к записи группы заявили, что смогли дозвониться до полиции. По словам пользовательницы Альниты, сотрудники не собирались никому выдавать россиянку.

«Да, она находится у нас. Нет, мы ее никому не отдадим, она что, вещь? Она совершеннолетний человек. Нет, мы не знаем таких прецедентов, чтобы совершеннолетних граждан России с Кавказа отдавали родственникам и потом они пропадали. <...> От кого мы ее должны защищать? Хорошо, записываем, ей угрожают родители», — передала она слова полицейских.

Позже выяснилось, что полиция удалила журналистов с территории мойки, где родственники Лии Заурбековой караулили девушку, информировал RusNews. Отмечается, что автомойка работает круглосуточно, но силовиков это не остановило. При этом в публикации говорится, что они согласились позаботиться о безопасности девушки.

«Потому, что мы ее закрываем», — заявил офицер полиции на вопрос корреспондентки RusNews, почему журналистов выгоняют с общественной территории.

Тележурналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что на территорию отдела полиции, где находилась Лия, зашел ее отец и один из родственников. Она также написала, что полицейские после общественного резонанса согласились проследить за безопасностью девушки.

До этого представители правозащитной организации «Марем» утверждали, что силовики отказывались это делать. Ксения Собчак опубликовала видео, которое записала Лия Заурбекова. Девушка заявила, что ей 19 лет и она добровольно ушла из дома 13 мая. Лия подчеркнула, что написала об этом заявление в полицию.

«Жила я в Москве эти несколько дней. Меня нашли родители через полицию <...>. Соврали то, что я несовершеннолетняя, и так меня подали в розыск. У отделения полиции при выходе стоят, если не больше, человек десять точно. Когда мы первый раз выходили, меня схватили прямо на глазах у полицейских», — рассказал Лия.

Она призналась, что очень боится выходить из отделения. Лия посетовала: если на глазах у полиции «такое вытворяют», то что ей сделают за пределами этой территории остается только догадываться.

Отдадут ли родственникам Лию Заурбекову

Лию Заурбекову из Чечни, которая находилась в отделе полиции в московском районе Нагатино-Садовники, отпустили, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Корреспонденты агентства сообщили, что поддержать девушку к отделению пришла группа подростков.

«Мы пришли сюда по зову сердца. Девушка находится сейчас в полиции, она пришла туда сама за защитой, непонятно, будут ли ее передавать родственникам», — сказала одна из собравшихся.

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил в своем Telegram-канале, что девушка ушла из ОМВД в Нагатино-Садовники. По его данным, она сейчас в безопасности.

«В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», — написал он.

Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале сообщил, что к этой истории подключился депутат Госдумы Адам Делимханов, который пообещал установить и наказать по законам РФ того, кто «ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею».

«По этому поводу депутат Госдумы РФ, советник главы ЧР, дорогой брат Адам Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет», — проинформировал Дудаев.

Как Меркачева оценила историю с девушкой из Чечни

Ксения Собчак в своем Telegram-канале также опубликовала мнение члена СПЧ Евы Меркачевой о ситуации, сложившейся вокруг Лии Заурбековой. По словам правозащитницы, эта запредельная история станет проверкой «для всех нас».

Меркачева пообещала дозвониться до всех, кто может принять какое-то решение и спасти девушку. По ее убеждению, в Москве или любой деревне на территории Российской Федерации действует один и тот же закон. В нем есть статьи за попытки вторгнуться в частное пространство, забрать жизнь и похищение. Правозащитница подчеркнула, что каждый гражданин России должен находиться в безопасности, если обращается за помощью в полицию.

«Никакой его родственник, никакой там муж или кто-то еще, мама, папа, а если он совершеннолетний, не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на, не знаю, там, традиционные устои в кавычках, да, на традиции религиозные и прочее», — заявила Меркачева.

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