Член СПЧ оценила историю с прятавшейся от родни девушкой из Чечни Меркачева: история с девушкой из Чечни Заурбековой — проверка для всех нас

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Ева Меркачева

Тележурналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала мнение члена СПЧ Евы Меркачевой о ситуации, сложившейся вокруг 19-летней Лии Заурбековой из Чечни, прятавшейся в отделе московской полиции от родственников. По словам правозащитницы, эта запредельная история станет проверкой «для всех нас».

Меркачева пообещала дозвониться до всех, кто может принять какое-то решение и спасти девушку. По ее убеждению, в Москве или любой деревне на территории Российской Федерации действует один и тот же закон. В нем есть статьи за попытки вторгнуться в частное пространство, забрать жизнь и похищение. Правозащитница подчеркнула, что каждый гражданин России должен находиться в безопасности, если обращается за помощью в полицию.

Никакой его родственник, никакой там муж или кто-то еще, мама, папа, а если он совершеннолетний, не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на, не знаю, там, традиционные устои в кавычках, да, на традиции религиозные и прочее, — заявила Меркачева.

Ранее стало известно, что Лию Заурбекову из Чечни, которая находилась в отделе полиции в московском районе Нагатино-Садовники, отпустили. Поддержать девушку к отделению пришла группа подростков. По некоторым данным, девушка находится в безопасном месте. В происходящее решил вмешаться депутат Госдумы Адам Делимханов, который пообещал установить и наказать по законам РФ того, кто «ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею».