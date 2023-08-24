В Санкт-Петербурге полиция задержала девушку, сбежавшую из Чечни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 26-летнюю чеченку Седу Сулейманову, которая ранее сбежала из родной республики, сообщает Telegram-канал «Кризисная группа СК SOS» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предположительно, ее повезли в аэропорт Пулково, чтобы отправить обратно Чечню.

Задержание произошло накануне, 23 августа. Молодой человек Седы Станислав Кудрявцев, возвращаясь с работы, встретил в своем подъезде четверых мужчин. Двое — чеченцы в штатском, остальные — сотрудники полиции. Они потребовали открыть дверь квартиры, после чего и парня, и девушку отвезли в отделение.

Станислава вскоре отпустили. Девушку же подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей, хотя Седа в федеральном розыске не числится. Сама она также отрицает свою вину.

Как утверждается, девушку прежде уже пытались похитить родственники. Тогда ее увезли браться, но Седе снова удалось сбежать. После этого она сменила работу и адрес проживания.

Ранее сообщалось, что силовики задержали девушек, которые жили в кризисной квартире в Дагестане, чтобы скрыться от домашнего насилия. Среди них была чеченка Халимат Тарамова, которую насильно увезли на родину.