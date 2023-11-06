Прокуратура занялась пропажей вывезенной в Грозный чеченки Сулеймановой

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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи с исчезновением 26-летней уроженки Чечни Седы Сулеймановой, которую вывезли в Грозный и передали родственникам, сообщает «Кризисная группа СК SOS» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По данным правозащитников, ее молодой человек Станислав Кудрявцев уже дал сотрудникам надзорного органа подробные объяснения.

Прокуратура организовала проверку по заявлению Кудрявцева. Изначально молодой человек обращался в аппарат уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой. Оттуда его заявление перенаправили в Генпрокуратуру, а затем — в надзорный орган Петербурга.

Всего обращения в прокуратуру направили более 900 человек, отмечают правозащитники. Многие из них уже получили уведомление о том, что заявление передано в прокуратуру Чечни. Республиканское надзорное ведомство должно дать на него ответ в течение 30 дней.

Петербургская полиция задержала Седу Сулейманову вечером 23 августа по подозрению в краже украшений на 150 тысяч рублей. Вину девушка отрицает, в федеральном розыске на тот момент она не была. Спустя два дня правозащитникам стало известно, что девушку увезли на родину и передали родственникам.

Сулейманова обратилась к правозащитникам в октябре 2022 года. Она рассказала, что ей угрожают «убийством чести» из-за того, что она недостаточно религиозна. В феврале 2023 года братья Сулеймановой уже пытались ее похитить, но ей удалось сбежать. Девушка пыталась обосноваться в Петербурге, сменив работу и место жительства.