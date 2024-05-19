В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог Заурбековой сбежать от родных Омбудсмен Чечни обвинил правозащитников в похищении из-за ситуации с Заурбековой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что помогающие чеченским женщинам кризисные группы — это мошенники, которые похищают людей. Так в своем Telegram-канале омбудсмен прокомментировал ситуацию со сбежавшей из дома по причине насилия Лией Заурбековой. По его словам, псевдоправозащитники используют республику и Северный Кавказ в «грязных целях».

Псевдоправозащитники начали похищать людей. Мошенники, назвавшие себя кризисными группами, активно взяли на вооружение права кавказских женщин. На этот раз нагнетается ажиотаж вокруг <...> Лии Заурбековой, — написал он.

Он добавил, что любые ущемления прав дочерей «очень строго осудили бы в чеченском обществе». По его словам, осуждение было бы настолько строгим, что «на это вряд ли пошли бы в чеченской семье».

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ и общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов сообщил, что девушка покинула Россию. Он подчеркнул, что сложившуюся вокруг нее ситуацию вызвал семейный конфликт, а право на личную жизнь и свободу в стране защищает Конституция РФ. Затем стало известно, что ситуацию со сбежавшей из семьи Лией взял на контроль Адам Делимханов.

Позднее Заурбекова записала видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале политолог Олег Царев. На видео девушка сообщает, что с ней все хорошо, и просит не искать ее. По словам девушки, она обеспокоена, что к этой истории подключился депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов. Она боится, что ее будут искать, найдут и насильно вернут обратно.