Покинувшая Россию чеченка записала новое видео Лия Заурбекова на видео попросила ее не искать

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая ранее покинула Россию, записала новое видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале политолог Олег Царев. На видео девушка сообщает, что с ней все хорошо, и просит не искать ее.

Я Заурбекова Лия, со мной все хорошо, я в безопасности, я прошу меня не искать, — сказала она.

Также Лия утверждает, что ее пугает, что к истории вокруг нее проявляет внимание депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов. По ее словам, она очень боится, что ее будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Она попросила оставить ее в покое и не настраивать против нее чеченские власти.

Ранее стало известно, что семья 19-летней Лии Заурбековой из Чечни окружила отделение полиции в Москве. Девушка ушла от родных и жаловалась на физическое и психологическое давление. 16 мая она увидела во дворе своего отца и вызвала полицию. Правозащитники опасаются, что Заурбекову хотят увезти домой. К ней в отделение полиции в районе Нагатино-Садовники отправили адвоката.

Позже член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов сообщил, что девушка покинула Россию. Он подчеркнул, что сложившуюся вокруг нее ситуацию вызвал семейный конфликт, а право на личную жизнь и свободу в стране защищает Конституция. Затем стало известно, что ситуацию со сбежавшей из семьи Лией взял на контроль Адам Делимханов.