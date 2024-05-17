Делимханов уверен в скором возвращении в семью сбежавшей в Москву чеченки Депутат ГД Делимханов заявил, что бежавшую от родственников чеченку вернут семье

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Адам Делимханов

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию со сбежавшей из семьи 19-летней чеченкой Лией Заурбековой, сообщил в своем Telegram-канале глава Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. По его словам, парламентарий считает, что девушка оказалась под влиянием и ею манипулируют.

Дудаев добавил, что в ближайшее время Делимханов лично встретится с близкими Заурбековой.

Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ, — написал министр.

Ранее из записанного Лией Заурбековой видео стало известно, что она добровольно ушла из дома. Девушка подчеркнула, что ей 19 лет. Родственники, по ее мнению, обманули полицейских, объявив ее в розыск как несовершеннолетнюю.

Позже член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов сообщил, что Заурбекова покинула Россию. Он подчеркнул, что сложившуюся вокруг нее ситуацию вызвал семейный конфликт, а право на личную жизнь и свободу в стране защищает Конституция.