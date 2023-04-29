Нефтебаза в огне: что известно о пожаре в Севастополе, причины ЧП Резервуар с топливом загорелся в Севастополе после атаки нескольких беспилотников ВСУ

Фото: t.me/razvozhaev

Рано утром 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе загорелся резервуар с топливом на площади около 1000 кв. м. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, возгорание произошло из-за падения беспилотников ВСУ. Впоследствии пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. Как на ЧП отреагировали крымские власти — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Казачьей Бухте

Резервуар с топливом загорелся в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Пожару присвоили четвертый класс опасности. К тушению были привлечены расчеты из Севастополя и Крыма, также задействованы ресурсы Черноморского флота. К месту ЧП прибыл пожарный поезд. Грузовой состав доставил необходимые объемы воды и пеногасителя. Возгорание резервуара не несло в себе угрозу гражданским объектам.

Развожаев впоследствии заявил, что открытое горение ликвидировано на площади 1000 кв. м. Помимо губернатора, на место ЧП прибыли начальник Главного управления МЧС по Севастополю Алексей Рохлин, врио начальника УМВД России по Севастополю полковник полиции Александр Михайлов и прокурор города Максим Жук. Власти Севастополя решили не эвакуировать жителей из района нефтебазы. Сотрудники Роспотребнадзора начали проводить замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

ТАСС сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что сотрудники кинологической службы прибыли на нефтебазу, чтобы проверить территорию на наличие взрывчатки.

Причины пожара

Развожаев заявил, что нефтебазу атаковали два беспилотных летательных аппарата. Он сообщил, что в результате возгорания были повреждены четыре цистерны, остальные были изолированы. Пожар не повлиял на снабжение города топливом. По словам губернатора, в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что в атаке на Севастополь были использованы не менее десяти беспилотников Вооруженных сил Украины, большинство из них были уничтожены. Аналитик написал в своем Telegram-канале, что украинские военные применили китайские гражданские БПЛА Mugin-5, оснащенные взрывчаткой. По словам Рожина, дроны вылетели с аэродрома Школьный на юго-западе Одессы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации Telegrаm-канала Mash, стоимость Mugin-5 составляет до $15 тысяч. Масса дрона — 85 кг, полезной нагрузки — 20–25 кг, а время работы в воздухе — до семи часов. Корпус беспилотника сделан полностью из карбона, поэтому засечь аппарат непросто.

Реакция крымских властей

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что украинские атаки на Севастополь никогда не вызовут паники в городе.

Депутат Госдумы от региона Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что Киев старается подпитывать повестку провокациями и угрозами в преддверии анонсированного наступления.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что нужно предпринять жесткие действия в ответ на атаку БПЛА. Она предложила нанести удар по нефтяным хранилищам Украины в Одессе.

«Времени на „медленные танцы“ у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены», — отметила Ковитиди.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал случившееся терактом. Парламентарий считает, что целью удара было запугивание мирного населения. Он добавил, что Киев и Львов должны понести ответственность за инцидент.

Шеремет полагает, что Киев совершает атаки на Севастополь «под прикрытием зерновой сделки». По мнению депутата, это ставит под сомнение дальнейшее существование Черноморской инициативы.