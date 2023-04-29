Mash: беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Красногвардейском районе Крыма упал беспилотный летательный аппарат. По данным канала, дрон не долетел два километра до села Зернового. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По информации канала, жилые дома в результате падения БПЛА не пострадали. Mash сообщает, что атака на Севастополь была организована при помощи китайских коммерческих дронов Mugin-5, один такой беспилотник стоит до $15 тысяч. Масса дрона составляет 85 кг, масса полезной нагрузки — 20–25 кг, а время работы в воздухе — до семи часов. Корпус такого беспилотника сделан полностью из карбона, поэтому засечь такой аппарат непросто.

Telegram-канал SHOT пишет, что в ночной атаке на Крым и Севастополь принимали участие до шести БПЛА. Источник канала уточнил, что только два смогли достичь цели и поразили цистерны нефтебазы.

Пожар на нефтебазе в Севастополе произошел утром 29 апреля. Глава региона Михаил Развожаев сообщил, что резервуар с топливом вспыхнул в Казачьей Бухте. Позднее он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как крупные языки пламени поднимаются вверх. Спустя несколько часов пожар удалось локализовать.