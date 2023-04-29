В Госдуме назвали утопией заявление Зеленского о возвращении Крыма Депутат Госдумы Белик: заявление Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины является утопией

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Воинственные высказывания президента Украины Владимира Зеленского по поводу Крыма необходимы Киеву для поддержания «истерической повестки» контрнаступления ВСУ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, возвращение Крымского полуострова в состав Украины является утопией.

Им необходимо поддерживать всю ту истерическую повестку, которая предшествует так широко анонсированному ими и их хозяевами контрнаступлению. Возвращение Крымского полуострова в состав Украины — это утопия киевского режима, с помощью которой сидящая на Банковой шайка старается представить некий свой потенциал. Эти свои намерения киевский режим сейчас облекает в отвратительные по своей подлости атаки беспилотников на Крым и Севастополь, — сказал Белик.

Депутат отметил, что Киев хочет запугать крымчан, севастопольцев и посеять панику, но сделать это не удастся. Парламентарий подчеркнул, что в Крыму Вооруженными силами РФ выстроена глубоко эшелонированная оборона.

Чем быстрее Зеленский и его свора, танцующие под дудку Запада, уяснят, что Россия никогда не отдаст свои территории и будет требовать выполнения только своих условий, тем лучше же для них самих, — подытожил Белик.

Ранее Зеленский заявил, что во время контрнаступления ВСУ планируется попытка захвата Крыма. Украинский лидер отметил, что успех операции зависит от поставок вооружения от Запада.