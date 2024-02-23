«Давно пора»: Бородай предложил признать Собчак иноагентом, лишив имущества Депутат Бородай предложил признать Собчак иноагентом и лишить имущества в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистку Ксению Собчак «давно пора» внести в список иноагентов и лишить имущества в России, такую позицию в беседе с NEWS.ru выразил депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Парламентарий отметил, что не является «кровожадным человеком». По его мнению, лишение Собчак имущества «было бы очень полезным для РФ».

Комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о конфискации имущества и лишении госнаград за преступления против безопасности страны, Бородай заявил, что он бы «лишал имущества и тех, кто не внесен пока в список иноагентов, но напрашивается». Предложение он объяснил личным желанием, «чтобы эти люди, которые ненавидят Россию, ее покинули бы во всех смыслах — и физически, и материально».

Пугачева с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), конечно, в первых рядах. И Ксению Собчак давно пора внести в список иноагентов и лишить имущества: было бы очень, на мой взгляд, полезным для РФ. У меня нет ответа на вопрос, почему она, позволяющая себе гораздо более демонстративные жесты, чем те, кто уже внесен в список, вечно уворачивается, — объяснил Александр Бородай.

Ранее Ксения Собчак решила обратиться в суд в связи с двумя посвященными ей программами НТВ. 10 февраля на НТВ вышла первая часть спецвыпуска программы «Новые русские сенсации». По сообщениям журналистов, за последние два года Собчак успела приобрести иностранную недвижимость, в том числе получила по бартеру квартиру в Дубае, а также обзавелась израильским паспортом.

11 февраля на экраны вышла вторая часть «Новых русских сенсаций», посвященная личной жизни журналистки. Большую часть приведенных журналистами НТВ материалов Собчак назвала слухами, штампами и подменой фактов.