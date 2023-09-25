Что за «секретное» видео с Собчаком и Путиным показали по ТВ, где оно снято

Фото: Vladimir Anosov/Global Look Press

Владимир Путин

Финский портал Yle опубликовал архивное видео 1990-х годов, на котором запечатлен отдых будущего президента России Владимира Путина с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком в Финляндии. Какие подробности известны?

Что за архивное видео с Путиным и Собчаком появилось в Сети

Журналисты Yle не раскрыли источник, который предоставил им оцифровку VHS-кассеты. При этом они отметили, что обладатели полной версии ролика просили за него на аукционе не меньше $150 тысяч.

«В этом видео показаны отрывки двух матчей по пинг-понгу. Анатолий Собчак, известный как мэр Санкт-Петербурга, играет роль партнера Путина, а его соперниками по тренировкам являются два телохранителя», — говорится в сообщении.

На кадрах президент Путин был запечатлен в белой майке и голубых спортивных штанах Adidas. Во время игры в пинг-понг Собчак снял с себя футболку и продолжил играть с обнаженным торсом, а Путин, наоборот, надел куртку из спортивного комплекта. Политики на видео шутят и смеются.

Как полагает телеканал, видео с Путиным и Собчаком было снято на представительской вилле компании Thomesto Group, которая покупала необработанную древесину в России. А точнее — на острове Торсе, расположенном в Раасепоре на южном побережье Финляндии.

Издание также показало кадры рыбалки Путина и Собчака. Судя по ролику, лодкой управлял работавший на руководящих должностях в Thomesto Пентти Лауконтаус. Кроме того, канал опубликовал видео с застолья, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак. Снимавший мероприятие оператор шутил, что продаст эти снимки в программу «600 секунд», «чтобы жители РФ видели, как питается мэр Санкт-Петербурга на Западе».

Что за книга с архивными кадрами с Путиным вышла в России

В сентябре 2022 года в Гостином Дворе в Москве была презентована книга писателя, историка, журналиста Рафаэля Гусейнова «Путь Путина», написанная им в соавторстве с публицистом Роем Медведевым. В нее в том числе попали редкие архивные снимки с Владимиром Путиным, сделанные на заре его карьеры.

По словам автора, создание книги заняло полгода. «Путь Путина» включает десять интервью-размышлений о российском президенте. Также в книге есть несколько моментов, связанных с личной жизнью Путина.

«Я пытаюсь его узнать и понять. Он достаточно закрытый, не спешит высказываться. Противоположность Борису Джонсону, которому что в голову придёт, он то и несет. Я считаю, что у лидера страны должно присутствовать чувство ответственности и за каждое слово, и за каждое решение. В случае с Путиным так и есть — я как журналист общался с Владимиром Владимировичем в самом начале его политической карьеры», — рассказал Гусейнов NEWS.ru.

Читайте также:

Известный журналист обвинил Белый дом в срыве его интервью с Путиным

Переписка с Маском, анекдоты и опыты над таксой: что привело Рогозина в СФ

В США заявили о полезном подарке Путину со стороны Польши