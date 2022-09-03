Политика, семья, редкие фото: книгу «Путь Путина» презентовали в Москве NEWS.ru побеседовал с писателем Рафаэлем Гусейновым, чья книга о президенте России стала одним из главных событий книжной ярмарки в Гостином дворе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из центральных событий проходящей в Гостином дворе Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) стала презентация книги писателя, историка, журналиста Рафаэля Гусейнова «Путь Путина», написанная им в соавторстве с известным публицистом Роем Медведевым. По словам автора, создание книги заняло полгода. «Путь Путина» включает 10 интервью-размышлений о президенте России. Как отметил Гусейнов, книга не является подарком Владимиру Путину к его грядущему юбилею (7 октября) — прежде всего писатель стремился вместе с читателями «лучше узнать и понять человека, который стал, вне сомнений, самым выдающимся в мире политиком XXI века». NEWS.ru побеседовал с Рафаэлем Гусейновым перед презентацией книги на ММКЯ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рафаэль Гусейнов

Участвовала ли Администрация президента в работе над книгой «Путь Путина»?

— Какие задачи вы ставили перед собой, приступая к работе над этой книгой?

— Я политический журналист, мне интересно осмыслить, а точнее, продолжить осмысление пути человека, которого многие считают — мы пишем об этом — самым популярным в мире политиком XXI века.

Это третья книга о Владимире Путине, которую мы написали совместно с Роем Александровичем Медведевым — историком, писателем, автором 12 книг о Путине. Интервью с самим Владимиром Путиным здесь нет.

Две наши предыдущие книги выходили в 2011 — 2012 годах и называются «Медведев о Путине» (мы обыгрывали одинаковую фамилию Роя Александровича Медведева и Дмитрия Анатольевича Медведева, который являлся президентом России с 2008 по 2012 годы). Эти книги имели успех, и сейчас мы решили написать новую. Она объемная: кроме текста, включает около 200 фотографий, предоставленных пресс-службой президента. Многие из этих фото не печатались нигде и никогда.

— То есть Администрация президента также приняла участие в работе над книгой?

— Сегодня ко мне уже подходил ваш коллега, спрашивал с ехидцей о том, какие «политические заказы» я получил и с кем согласовывал итоговый вариант текста. Я ответил чистую правду: не согласовывал ни с кем. Ни Дмитрий Сергеевич Песков, с которым мы знакомы много лет, никогда не делал мне никаких замечаний или предложений. Ни Союз журналистов России — один из издателей этой книги — также ни слова не говорил (не вмешивался в текст. — NEWS.ru). Прессс-служба президента предоставила только фотографии.

Вообще, в выпуске книги «Путь Путина» участвовали три структуры. Это Союз журналистов России, Национальный исследовательский институт коммуникаций (директор института Владимир Гасумянов написал предисловие к книге) и издательство «Вече». Но никто из них в политическую часть [книги] не лез. «Вече» запятые расставило, у меня проблемы по жизни с запятыми.

Книга «Путь Путина» целиком и полностью является предметом наших с Роем Медведевым размышлений и исследований о Владимире Путине. Совершенно точно она не является подарком для президента к его юбилею. Хотя всегда интересно обобщить те или иные события именно к конкретной дате. Книга — еще и о мире, в котором мы живем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменился Владимир Путин за годы президентства?

— Какие факты биографии Владимира Путина впечатлили вас больше всего?

— Таких фактов немало. О Владимире Путине много пишут, но Рой Медведев — один из немногих писателей, кто лично встречался с ним [Владимиром Путиным] несколько раз. История их знакомства также довольно интересна.

Рой Медведев — известный диссидент советских времен. Очень жестко преследовался КГБ, они ему мешали работать. Его брата-близнеца Жореса Медведева выслали в Лондон в наказание за диссидентство. И вот однажды в 1990-е Рою Медведеву позвонили из ФСБ с сообщением, о том, что сейчас к нему приедет один генерал. И тот приехал. Буквально накануне у Роя Медведева вышла книга о Юрии Андропове из серии ЖЗЛ — генерал попросил надписать экземпляр книги для своего шефа.

Рой Медведев говорит: «Конечно, давайте, надпишу». Генерал, видимо, полагал, что его шеф неизвестен Рою Медведеву. Так оно и было. [Генерал] показал бумажку, на которой были написаны фамилия, имя и отчество его шефа: «Владимир Владимирович Путин». Это было в 1999 году. Будущий президент России тогда только был назначен главой ФСБ России.

«Я надписал, — вспоминает Рой Александрович. — Через некоторое время мне позвонили уже непосредственно из приемной Путина с сообщением о том, что хотят сделать презентацию книги об Андропове в здании ФСБ. Я пришел, там 60 генералов сидят в зале, большая часть из которых меня и преследовала всю жизнь». И он провел эту презентацию.

Это показывает, что уже тогда наш будущий президент был неординарной личностью. Ведь он не знал, о чем будет говорить Рой Медведев, находясь в этом зале, и тем не менее пригласил его. Позже они встречались и общались еще несколько раз.

— Вы упомянули, что эта книга о Владимире Путине для вас — третья. Можете ли сказать, что всё лучше узнаёте своего героя?

— Я пытаюсь его узнать и понять. Он достаточно закрытый, не спешит высказываться. Противоположность Борису Джонсону, которому что в голову придёт, он то и несёт. Я считаю, что у лидера страны должно присутствовать чувство ответственности и за каждое слово, и за каждое решение.

Кстати, я как журналист общался с Владимиром Владимировичем в самом начале его политической карьеры.

Я вижу трудности, с которыми он сталкивается все эти годы, вижу, как он меняется. И одевается уже совершенно по-другому. И взгляд другой. Да, жёстче — это естественно, нормально. Вижу и его решимость сделать Россию сильной страной, это очень важно.

Мы же помним, в каком ужасном состоянии оставил страну — царство ему небесное — Михаил Горбачев. В еще более ужасном состоянии Россию передал Путину Ельцин. Сказав при этом напоследок: «Владимир Владимирович, берегите Россию». Об этом мне рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, которому Владимир Путин дал свое первое интервью на посту президента России. И он ведь бережёт Россию, он ее делает лучше, я убежден. Также я уверен в том, что помогать в этом президенту — задача каждого россиянина.

Книга не комплиментарная ни в коем случае, присутствует и критика. К примеру, по нашему мнению, [президент], возможно, не совсем правильно выстраивал отношения с Белоруссией, слишком много шел на уступки Америке. Но он может не согласиться с нашим мнением и сказать: много вас, советчиков... Вместе с тем Путин — человек дела: он действует, может исправить какие-то возможные недочеты, недоработки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Что делают 3000 сотрудников американского посольства в небольшой Армении?!»

— На какие главы вы посоветовали бы обратить максимальное внимание читателям, которые хотят лучше понять Владимира Путина и мотивы его ключевых решений на посту президента России?

— Я бы не рассматривал каждую главу в отдельности. У нас много тем. Это и отношения России с Китаем в главе «Китайский ветер в российские паруса». И глава об отношениях Владимира Путина с олигархами.

Когда он пришел к власти, они полагали, что он может быть карманным президентом. У них не получилось сделать его таковым. Кто [из олигархов] продолжал пытаться [сделать Путина «карманным»], их судьба известна. С остальными отношения строятся на том, что они не вмешиваются в политику. Это всё наветы на президента — будто он прижимает кого-то. Они все стали богаче по сравнению с ельцинскими временами. За исключением уехавших — но эти, извините, политическую деятельность пытались развивать. Владимир Владимирович дает понять: деньги зарабатывайте, а политическая деятельность — это не ваше.

Есть глава, посвященная отношениям Владимира Путина с оппозицией — от Григория Явлинского и Владимира Жириновского до более молодых оппозиционеров. Об Алексее Навальном говорится тоже. Рой Медведев крайне критически относится к Навальному, довольно подробно анализирует его деятельность.

— Владимир Путин практически не афиширует свою личную жизнь. В книге вы приоткрываете завесу этой тайны хотя бы частично?

— Действительно, Владимир Владимирович считает, что его личная жизнь — это его личная жизнь. Я тоже так считаю. Хотя у нас в книге есть некоторые моменты, связанные с личной жизнью президента.

Глава написана достаточно деликатно. В то же время мы можем узнать о его дочерях, о его взаимоотношениях с религией — тоже интересный личный вопрос.

Рассказывается и о супруге. Это был брак по любви, мы пишем об их знакомстве в Ленинграде. Людмила Александровна находилась рядом с Владимиром Владимировичем в самые трудные годы жизни. А что между ними произошло дальше, мы в это не вмешиваемся.

— О чем бы вы сейчас спросили президента, представься возможность взять интервью лично?

— Я бы спросил: «Владимир Владимирович, вам не скучно?». Если говорить серьезно, то деятельность президента сопряжена с очень многими обязательствами. Конечно, обеднена и личная жизнь. Всё время находиться на виду... не так чихнёшь, не так бровью поведёшь — всё фиксируется. Он живёт в меняющемся мире, и он сам меняется совершенно точно.

Мы пишем о том, что отношения с теми же США он [Владимир Путин] начал выстраивать с пониманием того, что Америка — великая страна, и с ней надо договариваться. И мы [Россия] шли навстречу американцам. Закрыли базу во Вьетнаме, базу на Кубе. Об этом мало кто говорит. Отслеживались движения американских атомных подлодок по всему миру — мы же закрыли этот проект, пошли навстречу их просьбам. И какое видим отношение в ответ? Ведь была договоренность с Америкой: не лезьте в Армению, в Грузию, на Украину... Лезут!

Вы знаете, какое количество сотрудников американского посольства работают в небольшой Армении? Около 3000 человек! Вот что они там делают?!

Если бы в Крыму не совершилось то, что совершилось в 2014 году, американская база уже стояла бы в Крыму. Вот об этом я бы с ним поговорил.

— Дмитрий Песков, комментируя выход «Пути Путина», заметил, что сам президент книги о себе не читает. Вашу он прочтёт, как вы думаете?

— Мы ему передадим [книгу «Путь Путина»] точно. Будет ли читать, не знаю. То, что полистает, думаю, наверняка.