Опубликовано архивное видео отдыха Путина и Собчака в Финляндии

Фото: Vladimir Anosov/Global Look Press

Владимир Путин

Финский портал Yle опубликовал архивную видеосъемку 1990-х годов, на которой запечатлен отдых Владимира Путина, тогда еще не президента РФ, с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком в Финляндии. Журналисты не стали раскрывать источник, предоставивший им оцифровку VHS-кассеты, из соображений безопасности, но отметили, что обладатели полного ролика просили за него на аукционе не меньше $150 тысяч.

Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая рубашка без рукавов, занят повседневными делами, — прокомментировал кадры Люк Хардинг, бывший московский корреспондент британской газеты The Guardian.

По словам очевидца, в кадр в том числе попадает и бывшая супруга нынешнего президента — Людмила Путина. Журналисты не смогли подтвердить эту информацию.

Видео было снято на представительской вилле Thomesto Group, которая вела бизнес в России. Местом действия является остров Торсё, расположенный в Раасепоре на южном побережье Финляндии. Финская компания Thomesto импортировала необработанную древесину из России, поэтому связи с руководителями ее восточного соседа были для нее жизненно важны.

В сентябре 2022 года в Гостином Дворе в Москве была презентована книга писателя, историка, журналиста Рафаэля Гусейнова «Путь Путина», написанная им в соавторстве с известным публицистом Роем Медведевым. В нее в том числе попали редкие архивные фото с Путиным, сделанные на заре его карьеры. NEWS.ru брал интервью у автора издания.