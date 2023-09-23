В США заявили о полезном подарке Путину со стороны Польши CNN: ссора Польши и Украины стала полезным подарком Путину

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Президент РФ Владимир Путин

Польша преподнесла полезный подарок президенту РФ Владимиру Путину, поссорившись с Украиной, сообщил телеканал CNN. Ее решение прекратить поставки вооружения Киеву может привести к раздору и полному отказу Европы от поддержки ВСУ, говорится в материале.

[После решение Польши не поставлять оружие Киеву] политики стали обсуждать: когда твердая решимость Европы противостоять спецоперации России наконец даст трещину. Публичные разногласия между Западом позволяют легко утверждать, что Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю, — сообщил телеканал.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о прекращении поставок военной помощи на Украину. По его словам, Варшава приняла соответствующее решение, так как планирует уделить больше внимания перевооружению собственной армии.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Вашингтон уже потребовал от Варшавы разъяснений о прекращении поставок. Высокопоставленные источники в Пентагоне при этом отметили, что разногласия пока что не привели к «появлению трещин», однако к позиции Польши по поддержке Украины США относятся с искреннем непониманием. По их словам, полное прекращение поставок вооружения может подорвать единство НАТО.