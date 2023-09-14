Что известно об атакованных ВСУ кораблях Черноморского флота: целы ли они Ракетный корабль «Самум» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Патрульный корабль «Сергей Котов»

Российский ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил атаковавший его в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны России. Что известно о судах, по которым пыталась ударить украинская армия?

В военном ведомстве пояснили, что 14 сентября около 16:30 украинский дрон был ликвидирован огнем из штатного вооружения российского корабля.

Что известно о корабле «Самум»

«Самум» — это малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239. Всего в России было построено два таких корабля. «Самум» спустили на воду в 1992 году, ввели в строй в 2000-м.

Максимальная скорость ракетных катеров этого класса составляет 53 узла, порядка 98 км/ч, что в полтора раза быстрее, чем у малых ракетных катеров других проектов. Экипаж корабля составляет всего 68 человек.

Штатное артиллерийское вооружение «Самума» — одна 76-мм артустановка АК-176 и две 6-ствольных 30-мм АУ АК-630. Ракетное вооружение — 2×4 пусковые установки ПКР «Москит» (8 ракет 3М80) и две ПУ ЗРК «Оса-М» (20 ракет).

Что известно о корабле «Сергей Котов», который пытались атаковать ВСУ утром 14 сентября

В Министерстве обороны РФ сообщили, что утром 14 сентября пять безэкипажных кораблей Вооруженных сил Украины уничтожены в акватории Черного моря. Они пытались атаковать корабль «Сергей Котов».

«В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, — говорится в заявлении военного ведомства.

Корабль «Сергей Котов» был включен в состав Черноморского флота 30 июля 2022 года. Скорость судна составляет 30 узлов. В автономном режиме может работать порядка 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение корабля включает 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», а также зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка».

«Этой ночью пять были уничтожены на подходе к ОБК, а один смог подобраться к „Быкову“ и зацепить борт (степень повреждений некритична)», — пишет «Рыбарь».

Какие корабли пострадали после атаки ВСУ 13 сентября

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Семь ракет были сбиты системами ПВО. Два судна, которые находились на ремонте, были повреждены. Корабль «Василий Быков» ликвидировал БПЛА противника, подчеркнули в ведомстве.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в результате атаки пострадали дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». В МО РФ эту информацию не подтвердили.

Б-237 «Ростов-на-Дону» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Это второй корабль проекта, который назван в честь города России Ростова-на-Дону. Дальность плавания составляет 400 миль при трех узлах в подводном положении, 7500 миль при семи узлах в надводном положении. Подлодка в 2015 году принимала участие в военной операции против группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии.

Десантный большой корабль «Минск» проекта 775 входит в состав Балтийского флота. Был введен в эксплуатацию 30 мая 1983 года. На вооружении стоят две установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 Град-М и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2». Пять раз участвовал в военно-морских парадах в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ — в 2005, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

«Два корабля военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», — говорится в сообщении Минобороны.

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