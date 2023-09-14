СК проверит угрозы представителя ВСУ в адрес российских журналистов Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ на предмет угроз россиянам

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечалось, что женщина высказывала угрозы в адрес российских журналистов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов. По результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

Эштон-Чирилло (трансгендер, при рождении — Майкл Джон Эштон-Чирилло) заявляла, что Киев будет убивать «пророссийских журналистов» и движется Украина к этой цели «с помощью веры в Бога».

Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что российскому спецназу или разведчикам необходимо достать Эштон-Чирилло и доставить на суд в РФ после ее угроз в адрес журналистов. Он подчеркнул, что к подобным выступлениям необходимо относиться серьезно, поскольку в настоящий момент идут боевые действия.