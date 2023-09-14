В Совфеде призвали достать угрожавшего российским журналистам спикера ВСУ Сенатор Джабаров: спецназ должен достать спикера ВСУ и привезти в Россию на суд

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru заявил, что российскому спецназу или разведчикам стоит достать спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло и привезти на суд в РФ после ее угроз журналистам. Он подчеркнул, что к подобным заявлениям необходимо относиться серьезно, так как идут боевые действия.

Любую угрозу стоит рассматривать серьезно. Идут боевые действия. Думаю, что Следственный комитет [России] должен обратить внимание на ее угрозы и возбудить в отношении нее [уголовное] дело. А дело наших разведчиков, спецназа — рано или поздно достать ее и привезти на суд. Смотря как пойдет, можно и ликвидировать, если окажет сопротивление, — добавил Джабаров.

По его словам, ФСБ РФ и МВД РФ делают все необходимое для охраны известных журналистов, получавших угрозы.

Ранее спикер ВСУ пообещала убивать российских журналистов. Она заявила, что на следующей неделе «зубы русских дьяволов заскрежещут еще сильнее, а бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии». Украина, добавила Эштон-Чирилло, движется к этой миссии «с помощью веры в Бога».

На ее угрозы ответил военкор Александр Коц, заявивший, что выступление Чирилло говорит о высоком качестве работы российских журналистов. Он также признался, что «не знает, что круче» — заявления в стиле низкобюджетного боевика или открытые призывы к терактам от официального лица.