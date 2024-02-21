ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка: что известно, кому не вернут деньги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. Что сейчас известно об этой ситуации, вернут ли россиянам деньги, комментарии ЦБ, кто может потерять средства?

Почему ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

В пресс-релизе Центробанка указаны четыре причины отзыва лицензии у КИВИ Банка. Уточняется, что финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, были выявлены многочисленные случаи открытия кошельков по персональным данным физлиц без их ведома. Также ЦБ назвал КИВИ Банк незначимым кредитором реального сектора экономики.

«Деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — подчеркивается в пресс-релизе ЦБ.

В КИВИ Банк назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда клиентам КИВИ Банка должны вернуть средства

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru заявил, что вернуть средства вкладчикам КИВИ Банка должны до 8 марта. По его словам, трудности могут возникнуть в том случае, если это был онлайн-вклад.

«К сожалению, когда такие банки рушатся, иногда бывают серые вкладчики. Если ты в белом реестре, никаких проблем, и деньги вы получите. Если вы в сером, это плохо. Это не означает, что с деньгами можно попрощаться, но если у вас есть на руках договоры банковского вклада, то шансы есть. Можно подать в суд, и обычно суды всегда встают на сторону вкладчиков. Если вклад онлайн, то ситуация хуже. Вообще не стоит хранить деньги в подобных кошельках», — указал специалист.

В то же время в АСВ заявили, что выдача страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка начнется не позднее 6 марта. Общая сумма компенсаций, по предварительным данным, составляет 4,6 млрд рублей. Размер возмещения будет определен из суммы всех вкладов клиента, в том числе процентов с вложений, но не более максимальной страховой выплаты, установленной законом.

В ЦБ отметили, что у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, об этом говорят предварительные оценки.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что заявили в Центробанке

В официальной группе Банка России в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, в том числе КИВИ Банка. Регулятор посоветовал клиентам обращаться за выплатами в АСВ.

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — написал ЦБ в ответ на соответствующий запрос.

Что будет с владельцами QIWI-кошельков

Экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова заявила «Подмосковью сегодня», что отзыв лицензии у КИВИ Банка в первую очередь ударит по держателям QIWI-кошельков. По ее словам, клиенты, которые хранили крупные суммы не на банковском счете, а в виртуальном QIWI-кошельке, не смогут вернуть свои деньги.

Она добавила, что отзыв лицензии не ухудшит финансовое положение вкладчиков — владельцев депозитов, так как их средства застрахованы в АСВ. При этом граждане смогут вернуть не более 1,4 млн рублей.

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