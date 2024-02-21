КИВИ Банк лишился лицензии: какие еще банки могут закрыться в 2024 году

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ЦБ впервые за полтора года отозвал лицензию у российского банка. Им оказался КИВИ Банк, который, как пояснил регулятор, систематически нарушал нормативные акты и федеральные законы. NEWS.ru рассказывает, какие еще кредитные организации могут быть принудительно закрыты в 2024 году.

Что известно об отзыве лицензии у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пояснил, что КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. За последние 12 месяцев ЦБ пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечается в сообщении.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ.

А еще КИВИ Банк открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Это «создавало значительные риски для граждан», уточняется в сообщении. ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях КИВИ Банка, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

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Что будет с деньгами клиентов и вкладчиков КИВИ

По величине активов КИВИ Банк занимал 89-е место в банковской системе страны. При этом он не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, и, как подчеркнул регулятор, прекращение его работы «не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы».

Вкладчикам в любом случае не стоит беспокоиться. Банк является участником системы страхования вкладов, соответственно, суммы вкладов вернут им в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей (включая начисленные проценты по вкладам). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже пообещало начать выплаты не позднее 6 марта.

Вместе с тем после отзыва лицензии у КИВИ Банка перестала работать его платежная система Contact, позволявшая совершать переводы за границу. Также стало недоступно пополнение QIWI-кошелька.

Что будет с этими деньгами? По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, средства, хранящиеся на электронных кошельках, не подлежат страхованию и компенсации через АСВ даже несмотря на то, что сам банк является участником системы обязательного страхования вкладов. «Поэтому граждане, электронные кошельки которых сейчас заморожены, не получат назад свои деньги. Это никак не нарушает закон», — говорит юрист.

Центробанк также подтвердил, что возмещения по QIWI-кошелькам не будет. «Электронные денежные средства и деньги, размещенные без открытия счета, не защищены страховкой. Тем не менее вы можете обратиться в АСВ», — так ответил ЦБ пользователям в своем официальном Telegram-канале.

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Как часто до этого ЦБ лишал банки лицензий

КИВИ Банк стал первым лишенным лицензии за полтора года. Последний подобный случай произошел 12 августа 2022 года, когда лицензию отобрали у Кросна-Банка.

В 2023 году в России закрылось всего три банка, но во всех случаях прекращение деятельности было связано с их реорганизацией. ЦБ тогда не отозвал ни одной банковской лицензии.

Аннулирование лицензии подразумевает закрытие кредитной организации по ее собственной инициативе, тогда как отзыв лицензии означает принудительное закрытие банка регулятором (за недостаточность капитала, предоставление недостоверной отчетности, рискованную кредитную политику, «отмывание» денег, нарушение обязательств перед кредиторами и вкладчиками).

Для сравнения: в 2022 году лицензий лишились два банка, а у семи они были аннулированы. В 2021-м было 20 отзывов лицензий, при этом добровольно ликвидировались девять участников рынка. В 2020 году ЦБ отозвал лицензии у 16 кредитных организаций, еще у 20 банков они были аннулированы.

Сколько всего банков насчитывается в РФ

На 1 января 2024 года в России действовали 324 коммерческих банка и 37 небанковских кредитных организаций, следует из данных ЦБ. При этом 100 банков имеют базовую лицензию, а 224 — универсальную. Базовая лицензия предусматривает, с одной стороны, упрощенное регулирование, а с другой — ряд ограничений. Капитал банка с универсальной лицензией в общем случае должен быть не менее 1 млрд рублей, а банка с базовой лицензией — не менее 300 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще банки могут не пережить 2024 год

Рассматривать эту ситуацию как тренд в банковском сегменте нельзя, потому что КИВИ Банк фактически был нужен для обслуживания кошельков и как таковой масштабной работы в других направлениях не вел, говорит финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«И 89-е место по размеру активов здесь пускать пыль в глаза не должно. Да, у КИВИ Банка была полная линейка других продуктов, но все равно основой была именно система кошельков и платежная система Contact. У других банков таких платежных систем нет, поэтому это чисто частный случай», — убежден собеседник NEWS.ru.

По мнению преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, в зоне риска в первую очередь банки, которые нарушают «противоотмывочное» законодательство и ведут высокорискованную политику, но от таких игроков ЦБ уже «очистил» рынок. «Теперь идет выявление особо злостных нарушителей, которые не готовы выходить из «зоны серого комфорта», — уточняет собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом решение об отзыве лицензии не принимается мгновенно и по единственному нарушению. Есть принцип «6+6», то есть шесть месяцев дается на устранение нарушения и шесть месяцев — на повышенное наблюдение, уточняет Ферапонтов.

Тревожным сигналом может стать только вынесение предупреждений со стороны мегарегулятора о нарушениях отдельных норм закона, соглашается доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Но такие данные в открытом доступе не публикуются, признает эксперт.

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