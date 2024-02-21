ЦБ ответил на вопрос о страховании средств в электронных кошельках Центробанк: средства в электронных кошельках КИВИ Банка не застрахованы

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Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, в том числе КИВИ Банка, ответил Центробанк России на вопрос пользователей на своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Регулятор посоветовал клиентам обращаться за выплатами в АСВ.

Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках, — написал ЦБ.

Тем временем платежная система Contact, чьим оператором является КИВИ Банк, приостановила свою работу после отзыва лицензии у кредитной организации, говорится в приложении сервиса. При попытке совершить перевод всплывает уведомление об ошибке сервера.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк». Причиной названы нарушения банком федеральных законов, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Отмечается, что кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России по величине активов и не являлась значимым кредитором реального сектора экономики.

После отзыва лицензии компания QIWI запретила вывод средств с кошельков в своей системе. При попытке сделать это на сайте появляется сообщение «Платеж нельзя провести».