Система Contact перестала работать после отзыва лицензии у КИВИ Банка

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Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у КИВИ Банка, следует из сообщения в приложении сервиса. Система, позволяющая проводить деньги за рубеж, принадлежит группе Qiwi.

ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк» 21 февраля. Причиной названы нарушения банком федеральных законов, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Отмечается, что кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России по величине активов и не являлась значимым кредитором реального сектора экономики.

Спустя некоторое время после этого компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе. При попытке сделать это на сайте выходит сообщение «Платеж нельзя провести».

В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выдача страховых выплат вкладчикам КИВИ Банка начнется не позднее 6 марта. Общая сумма компенсаций предварительно составляет 4,6 млрд рублей. Размер возмещения будет определен из суммы всех вкладов клиента, в том числе проценты с вложений, но не более максимального размера страховой выплаты, установленного законом.